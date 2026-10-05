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Karadeniz'de İHA ile vurulan kargo gemisi battı, 2 kişi hayatını kaybetti

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Romanya İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de tahıl yüklü Royad Mammadov adlı kargo gemisinin İHA saldırısıyla vurulması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından alev alan gemi batarken 11 mürettebat kurtarıldı; geminin Türk sahipli olduğu iddia edildi.

Romanya İçişleri Bakanlığı, Royad Mammadov adlı kargo gemisine dron saldırısı gerçekleştirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Romanya İçişleri Bakanlığı, Karadeniz'de tahıl yüklü bir kargo gemisinin bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurulması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırının ardından alev alan Royad Mammadov adlı gemi daha sonra batarken, 11 mürettebat üyesi kurtarıldı.

Romanya Denizcilik Otoritesi, Köstence'deki Deniz Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (MRCC) yerel saatle 11.00 sıralarında yaşanan olaydan haberdar edildiğini bildirdi. Olayın Romanya kara sularının dışında gerçekleşmesi üzerine kurtarma gemileri harekete geçirildi.

Saint Kitts ve Nevis bayraklı, Ukrayna'daki İzmail Limanı'ndan hareket eden geminin İtalya'ya tahıl taşıdığı, 12 Ekim'de Ravenna Limanı'na varmasının planlandığı kaydedildi.

Royad Mammadov adlı geminin Türk sahipli olduğu iddia edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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