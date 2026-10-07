Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar kiminle evli, eşi kim, kaç çocuğu var, kızı kim?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çocuk yaşta kamera karşısına geçerek oyunculuğa adım atan Neslihan Acar, Türk sinemasının tanınan isimleri arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol alan Acar'ın yaşı, özel hayatı ve filmografisi yeniden gündeme geliyor. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar kiminle evli, eşi kim, kaç çocuğu var, kızı kim? İşte detaylar.
Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle uzun yıllardır sanat dünyasında yer alıyor. 1969 doğumlu Acar'ın özel hayatı, evliliği, kızı ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar kiminle evli, eşi kim, kaç çocuğu var, kızı kim? Detaylar haberimizde.
NESLİHAN ACAR KİMDİR?
Neslihan Acar, 14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Acar, 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak kamera karşısına geçti.
Henüz 12 yaşındayken Bekçi Murtaza adlı filmde rol alan Neslihan Acar, bu yapımla birlikte sinema dünyasına adım attı. Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli sinema filmlerinde rol alan Acar, ilerleyen yıllarda birçok yapımda başrol oynadı.
Neslihan Acar'ın kariyerinde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldığı filmler önemli bir yer tuttu. Oyuncu ayrıca Hülya Avşar'a benzerliğiyle de tanındı.
Acar, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) üyesidir.
NESLİHAN ACAR KAÇ YAŞINDA?
Neslihan Acar, 14 Şubat 1969 doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.
NESLİHAN ACAR KİMİNLE EVLİ?
Neslihan Acar, 1995 yılında oyuncu Levent İnanır ile evlendi. Bu evlilik bir yıl sürdü ve çift 1996 yılında ayrıldı. Neslihan Acar'ın Levent İnanır ile yaptığı evlilik sonrasında bir kız çocuğu dünyaya geldi.
NESLİHAN ACAR EŞİ KİM?
Neslihan Acar'ın eşi olarak Levent İnanır'ın adı öne çıkmaktadır. Acar ile Levent İnanır 1995 yılında evlendi ve bir yıl sonra ayrıldı.
Levent İnanır ile yaptığı evlilikten Öykü adında bir kız çocuğu bulunan Neslihan Acar'ın özel hayatına ilişkin verilen bilgiler bu evlilik ve kız çocuğuyla sınırlıdır.
NESLİHAN ACAR FİLMLERİ
Neslihan Acar'ın oyunculuk kariyeri çok sayıda sinema filmi ve televizyon yapımını kapsıyor. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen oyuncu, 12 yaşında Bekçi Murtaza filmiyle sinemaya adım attı.
Neslihan Acar'ın verilen filmografisinde yer alan yapımlar ve yılları şöyle:
1983-1989 DÖNEMİ
1983: Beyaz Ölüm
1985: Sevmek
1985: Mavi Mavi
1986: Aşkın Kanunu Yoktur
1986: Bekçi
1986: Biraz Neşe Biraz Keder
1986: Dayak Cennetten Çıkma
1986: Elmayı Kim Isırdı
1986: Sevgi Çıkmazı
1986: Sultanoğlu
1986: Acı Lokma
1987: Allah Allah
1987: Benim Olsaydın
1987: Benim İçin Ağlama
1987: Düş Yakamdan Osman
1987: Ne Fayda
1987: Sızı
1987: Kızımın Kanı
1988: Babam ve Ben
1988: Bebek Yüzlü
1988: Canım Oğlum
1988: Her Şey Güzeldi
1988: Kumar (2)
1988: Küçük Fahişe
1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar
1988: Yasak İlişki
1989: İki Günlük Hürriyet
1992-2008 DÖNEMİ
1992: Mahallenin Muhtarları
1993: Kış Düşleri
1993: Tetikçi Kemal
1993: Bizim Mahalle
1993: Öldüren Miras
1996: Çıkmaz Yol
1997: Acı Günler
1998: Hain Geceler
2001: Dava / Doz
2003: Umutların Ötesi
2003: Hayat Bilgisi
2004: Dudaktan Kalbe
2004: Fırtına Hayatlar
2005: Davetsiz Misafir
2008: Sürgün Hayatlar
2014-2025 DÖNEMİ
2014: O Hayat Benim
2018: Bizim Semtin Çocukları
2019: Kapan
2021: Maraşlı
2023: Kapı
2024: Ayazın Sonu Güneş
2025: Yarasaların İstilası: Değirmen
Yakında: Kızgın Topraklar
Neslihan Acar'ın filmografisinde farklı yıllarda sinema filmleri, diziler ve televizyon yapımları yer alıyor. Oyuncunun kariyeri çocuk yaşta başladığı için filmografisi uzun yıllara yayılan bir yapıya sahip.
NESLİHAN ACAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR, KIZI KİM?
Neslihan Acar'ın Öykü adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Oyuncunun 1995 yılında Levent İnanır ile yaptığı ve bir yıl sonra sona eren evliliğinden Öykü adında bir kızı olduğu bilgisi yer alıyor.
Verilen bilgilerde Öykü'nün doğum tarihi, yaşı veya mesleğine ilişkin başka bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Neslihan Acar'ın kızı hakkında mevcut bilgilerin Öykü adındaki kız çocuğu olduğu bilgisiyle sınırlı olduğu belirtilmelidir.