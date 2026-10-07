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Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle uzun yıllardır sanat dünyasında yer alıyor. 1969 doğumlu Acar'ın özel hayatı, evliliği, kızı ve rol aldığı yapımlar merak ediliyor. Peki, Neslihan Acar kimdir, kaç yaşında? Neslihan Acar kiminle evli, eşi kim, kaç çocuğu var, kızı kim? Detaylar haberimizde.

NESLİHAN ACAR KİMDİR?

Neslihan Acar, 14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuğa çocuk yaşlarda başlayan Acar, 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak kamera karşısına geçti.

Henüz 12 yaşındayken Bekçi Murtaza adlı filmde rol alan Neslihan Acar, bu yapımla birlikte sinema dünyasına adım attı. Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde çeşitli sinema filmlerinde rol alan Acar, ilerleyen yıllarda birçok yapımda başrol oynadı.

Neslihan Acar'ın kariyerinde İbrahim Tatlıses ile birlikte rol aldığı filmler önemli bir yer tuttu. Oyuncu ayrıca Hülya Avşar'a benzerliğiyle de tanındı.

Acar, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) üyesidir.

NESLİHAN ACAR KAÇ YAŞINDA?

Neslihan Acar, 14 Şubat 1969 doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

NESLİHAN ACAR KİMİNLE EVLİ?

Neslihan Acar, 1995 yılında oyuncu Levent İnanır ile evlendi. Bu evlilik bir yıl sürdü ve çift 1996 yılında ayrıldı. Neslihan Acar'ın Levent İnanır ile yaptığı evlilik sonrasında bir kız çocuğu dünyaya geldi.

NESLİHAN ACAR EŞİ KİM?

Neslihan Acar'ın eşi olarak Levent İnanır'ın adı öne çıkmaktadır. Acar ile Levent İnanır 1995 yılında evlendi ve bir yıl sonra ayrıldı.

Levent İnanır ile yaptığı evlilikten Öykü adında bir kız çocuğu bulunan Neslihan Acar'ın özel hayatına ilişkin verilen bilgiler bu evlilik ve kız çocuğuyla sınırlıdır.

NESLİHAN ACAR FİLMLERİ

Neslihan Acar'ın oyunculuk kariyeri çok sayıda sinema filmi ve televizyon yapımını kapsıyor. Çocuk yaşta kamera karşısına geçen oyuncu, 12 yaşında Bekçi Murtaza filmiyle sinemaya adım attı.

Neslihan Acar'ın verilen filmografisinde yer alan yapımlar ve yılları şöyle:

1983-1989 DÖNEMİ

1983: Beyaz Ölüm

1985: Sevmek

1985: Mavi Mavi

1986: Aşkın Kanunu Yoktur

1986: Bekçi

1986: Biraz Neşe Biraz Keder

1986: Dayak Cennetten Çıkma

1986: Elmayı Kim Isırdı

1986: Sevgi Çıkmazı

1986: Sultanoğlu

1986: Acı Lokma

1987: Allah Allah

1987: Benim Olsaydın

1987: Benim İçin Ağlama

1987: Düş Yakamdan Osman

1987: Ne Fayda

1987: Sızı

1987: Kızımın Kanı

1988: Babam ve Ben

1988: Bebek Yüzlü

1988: Canım Oğlum

1988: Her Şey Güzeldi

1988: Kumar (2)

1988: Küçük Fahişe

1988: Kıbrıs'ta Vuruşanlar

1988: Yasak İlişki

1989: İki Günlük Hürriyet

1992-2008 DÖNEMİ

1992: Mahallenin Muhtarları

1993: Kış Düşleri

1993: Tetikçi Kemal

1993: Bizim Mahalle

1993: Öldüren Miras

1996: Çıkmaz Yol

1997: Acı Günler

1998: Hain Geceler

2001: Dava / Doz

2003: Umutların Ötesi

2003: Hayat Bilgisi

2004: Dudaktan Kalbe

2004: Fırtına Hayatlar

2005: Davetsiz Misafir

2008: Sürgün Hayatlar

2014-2025 DÖNEMİ

2014: O Hayat Benim

2018: Bizim Semtin Çocukları

2019: Kapan

2021: Maraşlı

2023: Kapı

2024: Ayazın Sonu Güneş

2025: Yarasaların İstilası: Değirmen

Yakında: Kızgın Topraklar

Neslihan Acar'ın filmografisinde farklı yıllarda sinema filmleri, diziler ve televizyon yapımları yer alıyor. Oyuncunun kariyeri çocuk yaşta başladığı için filmografisi uzun yıllara yayılan bir yapıya sahip.

NESLİHAN ACAR'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR, KIZI KİM?

Neslihan Acar'ın Öykü adında bir kız çocuğu bulunmaktadır. Oyuncunun 1995 yılında Levent İnanır ile yaptığı ve bir yıl sonra sona eren evliliğinden Öykü adında bir kızı olduğu bilgisi yer alıyor.

Verilen bilgilerde Öykü'nün doğum tarihi, yaşı veya mesleğine ilişkin başka bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Neslihan Acar'ın kızı hakkında mevcut bilgilerin Öykü adındaki kız çocuğu olduğu bilgisiyle sınırlı olduğu belirtilmelidir.