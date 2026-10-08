Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonunda konuştu

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz." dedi.

İstanbul'da gerçekleştirilen 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü resepsiyonuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyonda konuşan Uraloğlu, "Nahçıvan Anlaşması'nın 17. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı buluşmada hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle, tüm Türk dünyasının 'Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü yürekten tebrik ediyorum. 3 Ekim 2009, ortak tarihimizde bir dönüm noktasına işaret etmektedir." diye konuştu.

Uraloğlu, bu tarihin aynı zamanda kardeş halkların ve devletlerin İsmail Gaspıralı tarafından ortaya konulan Dilde, Fikirde, İşte Birlik şiarına olan ortak inanç ve kararlılıklarının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, 17 yıl önce devlet başkanlarının ortak gelecek vizyonunu hayata geçirmek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Nahçıvan Anlaşması'nın yalnızca Türk dünyasının bütünleşmesi için bir çerçeve oluşturmadığını, aynı zamanda bölge için umut kaynağı olduğunu ve dayanışma ile işbirliğinin zorlukların üstesinden gelebileceğini kanıtladığını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) yıllar içinde giderek bir cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Gözlemci devletler Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de katılımıyla örnek bir işbirliği modeli oluşturmasından büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, aile meclisi olarak gördükleri TDT'nin gelecek yıllarda da bölgesinde ve ötesinde barış, refah ve istikrara hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

"Türk devletlerinin çok taraflı işbirliğinde kaydettiği ilerleme dikkat çekici"

Uraloğlu, geçen 17 yılı değerlendirirken, Türk Devletleri olarak sadece ikili değil, aynı zamanda çok taraflı işbirliğinde kaydettikleri ilerlemenin dikkat çekici olduğunu belirtti.

TDT bünyesinde oluşturulan 60'ı aşkın mekanizmayla küresel ve bölgesel sınamalar karşısında dayanışmayı pekiştirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası güvenliğe ve ülkelerimizin refahına önemli katkılar sağlıyoruz. Bilhassa son yıllarda küresel ve bölgesel meselelerde Türk Devletleri olarak müşterek menfaatlerimiz doğrultusunda istişarelerimizi artırmamız ve uluslararası platformlarda daha fazla eş güdüm içinde hareket ediyor olmamız memnuniyet vericidir.

Vardığımız aşamada Teşkilatımız, TÜRKSOY'dan TÜRKPA'ya, Türk Akademisi'nden Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Türk Yatırım Fonu'na uzanan bağlı ve ilişkili kuruluşlarıyla ahenk içerisinde Türk devletleri arasındaki işbirliğini derinleştirmektedir. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda her geçen yıl çok taraflı işbirliğimizin kapsamını geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu vizyonu, halklarımızın hayatına doğrudan yansıyan somut kazanımlara dönüştürmek için var gücümüzle çalışacağız."

Uraloğlu, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik temasıyla Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 13. Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümünün kutlanacağı bu önemli günde kardeş ülkelerin liderlerini başkentte ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ankara Zirvesi'nin Türk dünyasının bütünleşme sürecinde yeni bir aşama olacağını vurgulayan Uraloğlu, zirvenin kardeş Türk devletlerinin ortak geleceği birlikte inşa etme iradesini daha da güçlendireceğini kaydetti.

Uraloğlu, "İsmail Gaspıralı'nın bizlere miras bıraktığı birlik ülküsünü başkentimizden bir kez daha dünyaya duyuracak, Türk dünyasının geleceğine yön verme kararlılığımızı en üst düzeyde ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin zirve dolayısıyla devralacağı dönem başkanlığında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dünyası Yüzyılı vizyonu doğrultusunda kardeş ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendireceklerini belirten Uraloğlu, ortak menfaatleri her platformda kararlılıkla savunmayı ve Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Her birimizin gücünün diğerine güç kattığına, birlikte hareket etme irademizin hepimiz için daha güvenli ve müreffeh bir geleceğin teminatı olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 2040 yılına gelindiğinde kendi içinde daha güçlü bağlara sahip, değişen dünya koşullarına karşı daha dayanıklı, birlikte daha fazla üreten, bölgesinin geleceğinde daha etkin rol oynayan ve dünyayla yapıcı işbirliğini sürdüren bir Türk dünyası göreceklerine inandıklarını belirterek, Türk Yüzyılı'nı da bu hedeflerin adım adım hayata geçirileceği bir dönem olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Teşkilatın kuruluşundan bu yana geçen kısa zamanda önemli kazanımlar elde ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Küresel sınamaların etkilerini derinden hissettiğimiz bu dönemde, Türk Devletleri olarak dayanışmamızı güçlendirmeli, birbirimizi her alanda desteklemeliyiz. Kapsayıcı ve ortak bir refah vizyonu için çaba göstermeliyiz.

Böylece, Nahçıvan Anlaşması'nın yaşayan bir belge olarak baki kalmasını ve önümüzdeki yıllarda da çabalarımıza rehberlik etmesini sağlayacağız. Teşkilatımızın elde ettiği başarılar ve deneyimlerin, geleceğe yönelik kapsamlı işbirliği vizyonuyla birlikte, bütünleşme hedeflerimize ulaşmamızda yol gösterici olacağına inanıyorum."

Uraloğlu, gelecek dönemde Türk dünyasının beşeri, ekonomik ve stratejik potansiyelini ortak refaha dönüştürmek ve "Türk Yüzyılı"nı birlik ve dayanışma içinde inşa etmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.

Kaynak: AA