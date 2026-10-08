Avukat Efe Tanay'dan sıra dışı yolculuk: Dubai'den İstanbul'a araba ile 8 bin kilometre

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Dubai’de yaşayan Türk avukat ve iş danışmanı Efe Tanay, yeni aldığı özel Bentley Continental GTC W12 modeliyle Dubai’den İstanbul’a yaklaşık 8 bin kilometrelik sıra dışı bir kara yolculuğu gerçekleştirdi. Tanay, otomobili doğrudan Türkiye’ye göndermek yerine direksiyon başına geçerek beş ülkeyi karayoluyla aşmayı tercih etti.

BENTLEY İLE ÇÖLLERİ AŞTI

Arap Yarımadası’nın çöllerinden geçen rota; Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye uzandı. Tanay, başlangıçta planında olmamasına rağmen Katar’ı da rotasına dahil etti.

Türkiye’de benzeri bulunmadığı belirtilen özel Bentley Continental GTC W12, İstanbul’a ulaştı. Dubai plakalı aracın önümüzdeki iki yıl boyunca İstanbul’da kullanılacağı belirtildi.

Yolculuğun en dikkat çekici bölümlerinden biri Ürdün sınırındaki çöl yollarında yaşandı. Tanay’ın aracının lastiği çölde patladı. Zorlu arazi ve uzun mesafelere rağmen yolculuk devam etti ve Bentley İstanbul’a ulaştı.

Tanay, kendi aracıyla seyahat etmenin özgürlük sağladığını belirterek, istediği yerde durabilmenin ve rotasını değiştirebilmenin farklı bir deneyim olduğunu ifade etti.

SADECE OTOMOBİL YOLCULUĞU DEĞİL

Tanay, seyahat sırasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Cristiano Ronaldo’nun forma giydiği maçı izledi. Ardından Mekke ve Medine’yi ziyaret eden Tanay, umre ibadetini de gerçekleştirdi.

Bu ziyaretler nedeniyle yolculuğuna yaklaşık bir hafta daha ekleyen Tanay, otomobiline de "Hacı Bentley" adını verdi.

SURİYE’DE SAVAŞIN İZLERİNİ GÖRDÜ

Rotanın dikkat çeken duraklarından biri de Suriye oldu. Uzun yıllar süren savaşın ardından bölgedeki değişimi kendi aracıyla gözlemleyen Tanay, bu bölümde zaman zaman zor ve riskli anlar yaşadığını söyledi.

Tanay, Suriye geçişinde bazı bölgelerde dikkatli olmak zorunda kaldıklarını belirterek, savaşın izlerinin hâlâ görülebildiğini ifade etti. Yolculuğun sonunda ise hem kendisinin hem de aracının İstanbul’a ulaştığını söyledi.

15 YILINI YURT DIŞINDA GEÇİRDİ, 80 ÜLKE GEZDİ

Hukuk kariyerinin yanı sıra seyahatleriyle de tanınan Efe Tanay, bugüne kadar yaklaşık 80 ülke gezdi. Hayatının 15 yıldan fazlasını Türkiye dışında geçiren Tanay, Moskova’da doktora yaptı, Roma’da yaşadı ve bir hukuk bürosunda çalıştı.

Uzun yıllardır Dubai’de Türk ve yabancı girişimcilere şirket kuruluşu, yatırım planlaması ve uluslararası ticari yapılanma alanlarında danışmanlık ve hukuki destek sağlayan Tanay, çalışmalarını Dubai, İstanbul ve Moskova arasında sürdürüyor.

Tanay, seyahati yeni insanlarla, kültürlerle ve iş fikirleriyle tanışmanın bir yolu olarak gördüğünü belirtti.

İSTANBUL’DA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRECEK

Dubai ile İstanbul arasında yaşamını sürdüren Tanay, bu kez Türkiye’de biraz daha fazla zaman geçirmeyi planlıyor. Moskova ve Dubai bağlantılarının ise devam edeceğini belirtiyor.

Türkiye’ye dönüşünün ardından en çok insanların samimiyetini, kebap ve baklavayı özlediğini dile getiren Tanay, çölleri aşması gerekse de Türkiye’ye dönmeye devam edeceğini söyledi.