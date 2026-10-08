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Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor

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Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satılıyor
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Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adanaspor'da yönetim değişikliği için harekete geçildi. Üst üste yaşanan lig düşüşlerinin ardından TFF 3. Lig'e kadar gerileyen turuncu-beyazlı ekipte Başkan Ergin Göleli'nin kulübü devretmeye hazırlandığı öne sürüldü. İş insanı Uğur Özdemir'in Adanaspor'u satın almak için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Adanaspor'da kötü gidişatın ardından yönetim değişikliği gündeme geldi. Sezonun ilk 5 karşılaşmasından da mağlubiyetle ayrılan turuncu-beyazlı ekipte mali, idari ve sportif sorunlar devam ederken kulübün yeniden el değiştirebileceği öne sürüldü. Başkan Ergin Göleli'nin kulübü devretmeye hazırlandığı, satış sürecine ilişkin görüşmelerin hız kazandığı belirtildi.

İŞ İNSANI UĞUR ÖZDEMİR DEVREYE GİRDİ

Adanaspor'u satın almak için girişimlerde bulunan ismin iş insanı Uğur Özdemir olduğu öğrenildi. 72 yıllık kulübün yönetimini devralmak isteyen Özdemir'in mevcut yönetimle görüşmeler gerçekleştirdiği ve taraflar arasındaki temasların olumlu ilerlediği ifade edildi. Henüz resmi bir anlaşma açıklanmazken görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

İKİ SEZONDA İKİ LİG BİRDEN DÜŞTÜ

Adanaspor'daki sıkıntılı süreç, 2024-2025 sezonunun ortasında yaşanan yönetim değişikliğinin ardından daha da derinleşti. Kulübü Akgül ailesinden devralan Ergin Göleli döneminde mali sorunlar, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygulanan cezalar ve kadrodan ayrılan oyuncular nedeniyle turuncu-beyazlı ekip zor günler geçirdi. Önce 1. Lig'den 2. Lig'e, ardından 3. Lig'e düşen Adanaspor, bu sezon da ilk 5 maçından puan çıkaramadı.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMADA

Adanaspor'da taraftarların beklediği yönetim değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önümüzdeki süreçte netleşecek. Uğur Özdemir ile yürütülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde kulüp yeniden el değiştirecek.

Kaynak: Haberler.com
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