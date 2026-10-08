Haberler

YEE, Bükreş'te Türk ve Tatar toplumlarının 700 yılı aşan tarihini anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Bükreş'teki Manuk Han'da Romanya'daki Türk ve Tatar toplumlarının 700 yılı aşan tarihini anlattı. Corint Yayınevi ve Romanya Ulusal Miras Enstitüsü işbirliğindeki programa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da katıldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'nın başkenti Bükreş'teki tarihi Manuk Han'da Romanya'daki Türk ve Tatar toplumlarının 700 yılı aşan tarihi ve kültürel yolculuğunu anlattı.

YEE'nin Corint Yayınevi ve Romanya Ulusal Miras Enstitüsü işbirliğinde, 1812 Bükreş Anlaşması'nın imzalandığı Manuk Han'da düzenlenen programa Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan da katıldı.

Altan, Türk ve Tatar toplumlarının Romanya'nın tarihi, toplumsal ve kültürel dokusunda yüzyıllardır önemli bir yere sahip olduklarını belirtti.

YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız da YEE'nin ortak tarih ve kültürel mirası görünür kılan çalışmaları desteklemeye ve Türkiye-Romanya ilişkilerini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

"Romanya'daki Türkler ve Tatarlar-Kısa Bir Tarih" isimli eseri kaleme alan tarihçi Metin Ömer ise Romanya'daki Türk ve Tatar varlığının 700 yılı aşan çok katmanlı bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, bu geçmişin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu

Malatya'da korkunç olay! Bir kadın silahla 2 kadını vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Britney Spears aile gezisinde görüntülendi! Yüzünü maskeyle kapattı

Dünyaca ünlü yıldızı tanıyabildiniz mi? Oğullarıyla böyle görüntülendi
Edis'in formunu korumak için uyguladığı yöntem: Saat 5'ten sonra çiğ sebze meyve yok

Edis formunun sırrını açıkladı! Saat 5'ten sonra yasak
Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü

Anne ve oğlu 2 gün arayla öldürüldü! Hem de akrabaları tarafından
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı

Türkiye'nin milyarlık gıda devi iflas etti! Bir dönem zirvedeydi
Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün

Özgür Özel'den gözdağı: Bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün