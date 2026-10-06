Oya Başar'dan yıllar sonra gelen Levent Kırca itirafı

Usta oyuncu Oya Başar, yıllarca hem hayatını hem de sahneyi paylaştığı Levent Kırca ile ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başar'ın özellikle eski eşinin kıskançlığına ilişkin anlattıkları dikkat çekti.

"KADIN ARKADAŞLARIMDAN BİLE KISKANIRDI"

Oya Başar, Levent Kırca ile yaşadığı büyük aşktan söz etti. Başar, Kırca'nın kıskançlığının yalnızca hayatındaki erkeklerle sınırlı olmadığını, kadın arkadaşlarıyla görüşmesinin bile zaman zaman sorun haline geldiğini anlattı. Ünlü oyuncu, eski eşinin bu tavrını şu sözlerle dile getirdi: “Kadın arkadaşlarımdan bile kıskanırdı beni. ‘Dün görüştünüz, tekrar neden görüşüyorsunuz?’ derdi.”

"BENİ SADECE KENDİSİ SEVMEK İSTERDİ"

Oya Başar, Levent Kırca'nın ilişkilerindeki tavrını anlatırken dikkat çeken bir ifade daha kullandı. Nilgün Belgün'e konuşan Başar, “Beni sadece kendisi sevmek isterdi. Paylaşmayı istemezdi.” diyerek Kırca'nın kıskançlığını ve kendisine olan bağlılığını kendi penceresinden anlattı. İkilinin yıllarca süren birlikteliğinde yalnızca özel hayatları değil, meslek yaşamları da iç içe geçti. Aynı sahneyi ve ekranı paylaşan Oya Başar ile Levent Kırca, Türk televizyon tarihinin hafızalarda yer eden çiftlerinden biri oldu.

Kaynak: Haberler.com