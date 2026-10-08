İBB Şehir Tiyatroları, 1924 mübadelesini anlatan 'Hayali'nin Hayali'ni sahneledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Burçak Çöllü'nün yazdığı, Yiğit Sertdemir'in hikaye fikrini verip yönettiği "Hayali'nin Hayali" oyununu seyirciyle buluşturdu.

İBB Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde ilk gösterimini yapan eser, jübile gösterisini gerçekleştiren Karagöz ve kukla sanatçısının hafızasından 1924'te gerçekleşen Türk-Yunan mübadelesini, efsanevi ve masalsı bir dille anlattı. Oyun savaşın ve zorunlu göçün bireyler üzerinde bıraktığı yıkıcı izleri işlerken, insani duyguların evrenselliğini vurguladı.

Gösterime, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tolga Volkan Aslan, İBB Meclis Üyesi Zeynel Çağlar, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Şehir Tiyatroları Müdürü Oytun Askeroğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı katıldı.

Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İşsever, oyunun ardından sahnede yaptığı açıklamada, "Bugün burada olmayı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Huzurunuzda arkadaşlarıma bu güzel oyunu Şehir Tiyatrolarına armağan ettikleri için çok teşekkür ederim. Kutluyorum hepsini. Bu hikayeyi bize hediye eden Yiğit Sertdemir'e ve bu hikayeyi canlandırıp sahneye kadar taşıyan o güzel sözleri, ezgileriyle, müziğiyle yazarımız Burçak Çöllü'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye olarak çok insan zengini bir ülke olduklarını vurgulayan İşsever, "Hepimizin hayatında bir mübadele geçirmiş bir tanıdığımız vardır. Ben Kırım mübadelesinden gelmiş bir ailenin kızıyım. Çok güzel hikayeler dinledim, içinde dostluk olan hikayeler. Biz bu sene 'Hazır mıyız?' mottosuyla çıktık. Biz bu güzel dostlukları, hikayeleri feda etmeye hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Müziğini Burçak Çöllü'nün hazırladığı oyunda, Ali Mert Yavuzcan, Barış Çağatay Çakıroğlu, Caner Bilginer, Cem Baza, Dolunay Pircioğlu, Emre Çağrı Akbaba, Emrah Derviş Soylu, Engin Akpınar, Kutay Kırşehirlioğlu, Ozan Gözel, Rozet Hubeş, Şenay Bağ, Şirin Asutay ve Zeki Yıldırım rol aldı.

Eserin dramaturgisini Sinem Özlek, koreografisini Senem Oluz, dekor tasarımını Metin Deniz, kostüm ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımını Osman Aktan, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz ve Özgür Yaşar İşler yaptı.

Oyun, bugün, yarın ve 10 Ekim ile 14-17 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yeniden izlenebilecek.

Kostüm ve Aksesuar Sergisi açıldı

Şehir Tiyatroları'nda her yeni sezon, Muhsin Ertuğrul'un kaleme aldığı "Mumlar Kimin İçin Yanıyor" yazısının kuliste mumlar yakılarak okunmasıyla başlar. Tiyatronun emek, hatıralar ve ustaların ışığıyla var olduğunu hatırlatmayı amaçlayan gelenek, tüm sahnelerde yeniden yaşatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, bir asrı aşkın tarihinde kapalı gişe sahnelenmiş sayısız oyunundan sakladığı koleksiyonu İstanbullularla buluşturdu.

Bugüne kadar özenle korunan, değerli sanatçı, yönetmen, kostüm ve sahne tasarımcılarının aksesuar ve kostüm tasarımlarından oluşan koleksiyon, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi fuayesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA