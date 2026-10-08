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Akyazı'da paramotorla Filistin'e destek uçuşu yapıldı, 5 okulda etkinlik düzenlendi

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Akyazı'da paramotorla Filistin'e destek uçuşu yapıldı, 5 okulda etkinlik düzenlendi
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Sakarya Akyazı'da, Akyazı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri Filistin'e destek etkinliği düzenledi. Etkinlikte Ebu Ubeyde posteri önünden havalanan paramotor 'Sakarya'dan Direnişe Selam Olsun' mesajı taşıdı; 5 okulda öğrenciler Türk ve Filistin bayrağı salladı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımını protesto etmek, Filistin'de yaşanan insani drama dikkati çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Akyazı Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerince düzenlenen etkinlikte, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde posteri önünden havalanan paramotor kullanıcısı gerçekleştirdiği uçuşta "Sakarya'dan Direnişe Selam Olsun" mesajı taşıdı.

Platform tarafından okunan mesajda, Filistin meselesinin yalnızca siyasi gündem olarak değil, insan hakları, çocukların yaşam hakkı, adalet, vicdan ve insanlık onuru çerçevesinde ele alınması gerektiği bildirildi.

Öte yandan Filistin için etkinliklerin düzenlendiği 5 okulda, öğrenciler Türk ve Filistin Bayrakları salladı, uçurtma uçurdu.

Kaynak: AA
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