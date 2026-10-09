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BAÜN Rektörü Oğurlu, Özbekistan'daki sempozyumda Türk dünyası iş birliğini vurguladı

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BAÜN Rektörü Oğurlu, Özbekistan'daki sempozyumda Türk dünyası iş birliğini vurguladı
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BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Özbekistan'da düzenlenen 5. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu'na çevrim içi katılıp açılış konuşması yaptı. Oğurlu, Türk dünyasında iş birliği için şeffaf raporlama ve bağımsız denetimin önemine dikkat çekti.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Üniversitesi ile Özbekistan'da yer alan Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü (ODTI) (ODTI Olmaliq davlat texnika instituti), Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Güvence Hizmetleri Derneği iş birliğiyle Özbekistan'da düzenlenen 5. Uluslararası Sigortacılık, Bankacılık ve Finans Sempozyumu'na çevrim içi olarak katılarak açılış konuşmasını yaptı.

Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen ve koordinatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Suat Kara'nın üstlendiği sempozyuma; Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Halikulov Utkır Olmalıq, Jızzax Devlet Politeknik Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Usmankulov Alisher, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurrahmonova Gulnora ve Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zikriyayev Zokirjon'un yanı sıra akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler, kamu kurumları, düzenleyici kuruluşlar ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasında Türk dünyasında bölgesel iş birliği ve sürdürülebilir kalkınmanın önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, güvenilir finansal sistemlerin tesis edilmesinde; şeffaf raporlama, bağımsız denetim ve öngörülebilir bir hukuk düzeninin gerekliliğine dikkat çekti. Oğurlu, sempozyumun ortak araştırma projelerinin geliştirilmesine, bilimsel yayınların artırılmasına ve öğrenci ile akademisyen hareketliliğine yeni imkanlar sunması dileklerinde bulundu.

Balıkesir Üniversitesi, Olmalıq Devlet Teknik Enstitüsü, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Güvence Hizmetleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumda finansal dönüşüm, risk yönetimi ve yeşil finans gibi konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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