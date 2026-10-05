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MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde

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MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
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MHK Başkanı'nın istifasının ardından Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi. Koç'un, "Mevcut MHK Başkanı'nın, Türk futbolunun bekası ve faydası için aklıselim bir şekilde kendi rızasıyla ayrılması gerekiyor. Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak" sözleri yeniden hatırlandı.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Hakemler Dosyası' soruşturması kapsamında 29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
  • Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanırken Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
  • Tutuklanmasının ardından Ferhat Gündoğdu, 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa etti ve dilekçesi avukatları aracılığıyla TFF'ye iletildi.

MHK Başkanı'nın görevinden istifa etmesinin ardından, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde yaptığı dikkat çeken açıklama yeniden gündeme geldi.

"KENDİ RIZASIYLA AYRILMASI GEREKİYOR"

Ali Koç, o dönem MHK Başkanı'nın görevinden ayrılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut MHK Başkanı'nın, Türk futbolunun bekası ve faydası için aklıselim bir şekilde kendi rızasıyla ayrılması gerekiyor."

"SONU KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Koç, açıklamasının devamında ise oldukça sert ifadeler kullanmış ve şu sözleri söylemişti:

"Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak."

MHK Başkanı'nın istifasının ardından Ali Koç'un geçmişte sarf ettiği bu sözler yeniden gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında 29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 isim gözaltına alınmıştı.

Üç günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanmıştı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Tutuklanmasının ardından Gündoğdu, 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa etmiş ve istifa dilekçesi avukatları aracılığıyla TFF'ye iletilmişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısüleyman koç:

Ali Koç guzellemesi için nekadar aldınız

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Haber YorumlarıYILMAZ UGURLU:

Daha sona gelmedi bunun bir de ahireti var.

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