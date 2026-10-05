MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde

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MHK Başkanı'nın görevinden istifa etmesinin ardından, Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olduğu dönemde yaptığı dikkat çeken açıklama yeniden gündeme geldi.

"KENDİ RIZASIYLA AYRILMASI GEREKİYOR"

Ali Koç, o dönem MHK Başkanı'nın görevinden ayrılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Mevcut MHK Başkanı'nın, Türk futbolunun bekası ve faydası için aklıselim bir şekilde kendi rızasıyla ayrılması gerekiyor."

"SONU KÖTÜ OLACAK" DEMİŞTİ

Koç, açıklamasının devamında ise oldukça sert ifadeler kullanmış ve şu sözleri söylemişti:

"Ayrılmadığı takdirde, öyle ya da böyle sonu olacak ama sonu kötü olacak."

MHK Başkanı'nın istifasının ardından Ali Koç'un geçmişte sarf ettiği bu sözler yeniden gündeme geldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında 29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 isim gözaltına alınmıştı.

Üç günlük gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklanmıştı. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti.

Tutuklanmasının ardından Gündoğdu, 3 Ekim 2026 tarihi itibarıyla MHK Başkanlığı görevinden istifa etmiş ve istifa dilekçesi avukatları aracılığıyla TFF'ye iletilmişti.