Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası 3. gününde Türk güreşçiler 4 madalya kazandı

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Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen 2026 Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türk milli güreşçiler, grekoromen stilde 1 altın ve 3 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, A grubu 78 kiloda mücadele eden Vasif Aliyar Arzımanov, şampiyonayı birinci sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

A grubu 62 kiloda güreşen Ömer Çamlıbel bronz madalya kazanırken, 78 kiloda Ahmet Özdemir ve 130 kiloda Erzincanlı milli güreşçi Serhat Sarıçiçek de organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya elde etti.

Milli sporcular, şampiyonanın üçüncü gününde kazandıkları 4 madalyayla Türkiye'nin madalya hanesine katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı