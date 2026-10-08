Ayyüce Türkeş Taş, babasının mezarındaki kanunsuzluğa karşı makamları göreve çağırdı

(ANKARA) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in ebedi istirahatgahına ilişkin yaptığı açıklamada, mezarın Türk milletine açık olduğunu belirterek ilgili makamları göreve çağırdı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Başbuğ Alparslan Türkeş Türk Milleti'ne mal olmuş bir liderdir. Ebedi istirahgahı da bu sebepten ötürü Türk Milleti'ne sonuna kadar açıktır. Hiçkimse Babam Başbuğ Alparslan Türkeş'e okunacak Fatiha'nın önüne geçemez! Hiç kimsenin ne böyle bir gücü ne böyle bir hakkı ne böyle bir imtiyazı vardır! Bu yapılan kanunsuzluğa karşı ilgili makamları göreve davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA