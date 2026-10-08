Haberler

Ayyüce Türkeş Taş, babasının mezarındaki kanunsuzluğa karşı makamları göreve çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ayyüce Türkeş Taş, babasının mezarındaki kanunsuzluğa karşı makamları göreve çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in ebedi istirahatgahının Türk milletine açık olduğunu belirterek ilgili makamları göreve çağırdı. Türkeş Taş, sosyal medya paylaşımında yapılan kanunsuzluğa karşı makamları göreve davet etti.

(ANKARA) - İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in ebedi istirahatgahına ilişkin yaptığı açıklamada, mezarın Türk milletine açık olduğunu belirterek ilgili makamları göreve çağırdı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babam Başbuğ Alparslan Türkeş Türk Milleti'ne mal olmuş bir liderdir. Ebedi istirahgahı da bu sebepten ötürü Türk Milleti'ne sonuna kadar açıktır. Hiçkimse Babam Başbuğ Alparslan Türkeş'e okunacak Fatiha'nın önüne geçemez! Hiç kimsenin ne böyle bir gücü ne böyle bir hakkı ne böyle bir imtiyazı vardır! Bu yapılan kanunsuzluğa karşı ilgili makamları göreve davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada

Ölenlerden biri de polis! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti

Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Murat Dalkılıç, Hülya Avşar'lı “Kanlı Nigar” müzikalinde

Hülya Avşar'ın başrol olduğu müzikale sürpriz oyuncu: Rolü belli oldu
İnfaz skandalı da durduramadı: 20 yıldır hapisteki adamın idamı gerçekleştirildi

20 yıl ölümü bekledi: Son sözleri özür dilemek oldu

Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Parti, fon krizinden etkilenen 455 bin 578 yatırımcı için teklifi yarın sunacak

455 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kanun teklifi yarın Meclis'te
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'ın 5 günlük izne çıktığı iddia edildi

AK Parti'ye geçen Cemil Tugay koltuğuna 5 gün sonra oturacak