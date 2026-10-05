Arda Güler Türk futbol tarihine geçti! Yeni piyasa değeri değeri dudak uçuklattı

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İspanya LaLiga'da yapılan son piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcunun değeri yeniden belirlendi. Güncellemenin dikkat çeken isimlerinden biri Real Madrid forması giyen Arda Güler oldu.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON EUROYA YÜKSELDİ

Real Madrid'de düzenli forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler'in 90 milyon euro olan piyasa değeri 10 milyon euroluk artışla 100 milyon euroya çıktı.