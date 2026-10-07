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Fenerbahçe Tarfin 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu oldu, Bakan Bak tebrik etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Tarfin'in ÇİMSA ÇBK Mersin'i yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olması nedeniyle tebrik mesajı yayımladı. Bak, mesajında iki Türk ekibinin mücadelesini gururla izlediğini belirterek ÇİMSA ÇBK Mersin'i de kutladı.

İSTANBUL, GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbolda iki Türk takımının karşı karşıya geldiği 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Tarfin için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemizin ev sahipliğinde Mersin'de oynanan 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda iki Türk ekibinin mücadelesini gururla izledik. Basketbolda son Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin arasında oynanan maçı kazanarak 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa şampiyonu olan Fenerbahçe Tarfin'i tebrik ediyorum. ÇİMSA ÇBK Mersin'i de mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki kulübümüze yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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