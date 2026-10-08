TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin "sermaye piyasalarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, fon soruşturmalarına değinerek, bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK) eleştirdi.

Kısacık, "SPK, 23 gündür ortada yok. Kim var? Fon Koordinasyon Kurulu. Zaten Fon Koordinasyon Kurulu dediğiniz şey, bu işe göz yumanlardan oluşan bir kurul. Oraya siyasi grup başkanvekilleri de eklenmiş. Böyle olmaz. 23 gündür fon kurulları kurup neyi araştırıyorsunuz? Bu iş tek tuşla çözülecek bir iş. Kim fona para yatırmış? Kim artıda, kim ekside? Kim para çıkarmış? Her şeyi bulursunuz." ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Partili Kısacık, bu konuda TBMM'de araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, fon soruşturmaları kapsamındaki durumu "organize bir suç işlemi" olarak nitelendirdi.

Kavuncu, "Bu yaşananlar aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne kadar sıkıntılı bir sistem olduğunun net ifşasıdır, fotoğrafıdır." sözlerini sarf etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, fon soruşturması kapsamındaki işlemlerin "piyasa dolandırıcılığı" olduğunu söyledi.

İktidarın bu konuda hala şoku atlatamadığını iddia eden Avşar, "Vurgunun boyutu, işlenen organize suç, götürülen para, bu işin piyasalara maliyeti, uluslararası piyasalarda düştüğümüz durum, 86 milyon vatandaşın, tüyü bitmemiş yetimin ve ülkemizin bugün en önemli meselesi. Dolayısıyla 'Gözünün yaşına bakmayacağız, kim varsa hesap soracağız' gibi söylemler hem bizim hem milletimizin nezdinde yetersiz kalmaktadır." diye konuştu.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, fon soruşturmalarına konu duruma yönelik "herhangi bir tesadüfe fırsat vermeyen, ciddi, nitelikli bir soygun" nitelemesi yaptı.

Olayı kişiselleştirmediklerini dile getiren Çiçek, konunun bir sistem sorunu olduğunu öne sürdü.

Yeni Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, bu olaydan aileleriyle birlikte 2 milyon kişinin etkilendiğini ancak 86 milyon vatandaşın da rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Akdoğan, muhalefet partilerinin bu konunun araştırılmasını talep ettiğini ancak Ak Parti'nin bunu kabul etmediğini söyledi.

"Kırmızı çizgimiz milletimizin hakkı ve hukuku"

Ak Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ettiklerini, bu nedenle konuya siyasi tartışmaların ötesinde, tamamen yatırımcıların haklarını koruma ve piyasaların güvenini sağlama anlayışıyla baktıklarını kaydetti.

Türkiye'nin finansal sisteminin güçlü, makroekonomik temellerinin sağlam olduğunu dile getiren Aksu, şunları kaydetti:

"Karşı karşıya kaldığımız durum genel yapısal bir sorundan ziyade 2 bini aşkın yatırım fonunun bulunduğu piyasamızda yalnızca yüzde 4,6'lık bir kısmı, yani 131 fonu kapsayan son derece kısıtlı ve spesifik bir durumdur. Sorunu kimsenin hafife alma lüksü olmadığı gibi kimsenin abartarak enfekte etme, haksızlık etme lüksü de yoktur. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları bile mevcut durumun makroekonomik ve sistemik bir krize sebebiyet vermeyeceği noktasında hemfikirken muhalefet dahil hepimizin sorumlu bir dil kullanması gerektiği açıktır. Bu süreçte en büyük önceliğimiz olumsuz etkilenen yatırımcılarımızın haklarını en adil, hızlı ve şeffaf şekilde korumaktır."

Aksu, ilgili fonların tasfiyesine dair yasa teklifi çalışmalarının son aşamaya geldiğini, ileride benzer sorunların tekrar yaşanmaması için alınması gereken yapısal tedbirlerin titizlikle incelendiğini anlattı.

Meselenin adli ve cezai boyutunun da bağımsız yargı tarafından büyük bir kararlılıkla yürütüldüğünü dile getiren Aksu, "Bizim kırmızı çizgimiz milletimizin hakkı ve hukukudur. Yürütülen soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 206 kişi gözaltına alınmış, 85 kişi tutuklanmış ve ilgililerin mal varlıklarına tedbir konulmuştur. Halen adli süreçler ve soruşturmalar genişletilerek devam etmektedir. Parti ayrımı olmaksızın, kimliğine ve kariyerine bakılmaksızın, piyasayı bozan, sahtekarlık yapan, dolandırıcılık yapan herkes hukuk önünde yaptıklarının hesabını vermelidir ve verecektir. Yargı, suça karışanlardan bunun hesabını sormak için tam olarak görev başındadır." şeklinde konuştu.

"Küçük yatırımcılarımızın hakları öncelikle gözetilecektir"

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İYİ Partinin grup önerisi üzerinde konuştu.

Türkiye'nin ekonomik temellerinin sağlam, sermaye piyasalarının kurumsal yapısının güçlü olduğunu belirten Savaş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Yaşanan mesele bütüne ilişkin bir sorun değildir. Biz, 2002 yılından bugüne kadar her alanda olduğu gibi ekonomi, finans, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörüne yapmış olduğumuz reformların ne kadar güçlü ve etkin olduğunu biliyoruz. Bu sayede Türkiye, 2008 küresel krizinde OECD ülkeleri içerisinde ekonomisi en az etkilenen iki ülkeden biri olmuştur.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Devlet Denetleme Kurulu inceleme ve denetleme sürecini yürütmekte, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu ise ilgili kurumlar arasında eş güdümü sağlamaktadır. Tasfiye süreci adil ve süratli biçimde yürütülüyor, sorumluların tespiti ve benzer sorunların tekrarının önlenmesi için gerekli idari ve hukuki adımlar atılıyor. Bu nedenle bilgiye dayanmayan iddialarla kamuoyunda belirsizlik ve kaygı oluşturmak yerine hepimizin sorumlu bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz."

Bu fonların devlet garantisi olan bir enstrüman ve bir yatırım aracı olmadığına, kendi içinde bazı riskleri barındırdığına dikkati çeken Savaş, bu olayla ilgili yanlış bilgiye ulaşanların bulunduğuna işaret etti. Savaş, şöyle devam etti:

"Vicdanları rahatsız eden durum da işte tam olarak bu noktada başlıyor. Manipülasyonla haksız kazanç sağlayan, vatandaşımızın birikimine göz diken kim olursa olsun hukuk önünde hesabını verecektir. Dolayısıyla milletimiz içini ferah tutsun. Biz AK Parti olarak temiz siyasetin merkeziyiz. Hak yiyen hiçbir yapının arkasında durmadık, bundan sonra da durmayız. Tasfiye sürecinde temel ilkelerimiz nettir: Kamu kaynağı kullanılmayacak, yatırımcılarımıza fondaki payları oranında ödeme yapılacak, özellikle küçük yatırımcılarımızın hakları öncelikle gözetilecektir."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda Yeni Parti, DEM Parti, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

AK Parti'nin Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önergesi ise yapılan oylamada kabul edildi.

Kabul edilen önergeyle, Türk Kızılay Kanunu Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Genel Kurul'da, Türkiye ile BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti'nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşülecek ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na 2 üye seçilecek.

Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi 13 Ekim Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA