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Ümit Özdağ’dan Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajı

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Ümit Özdağ’dan Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru için başsağlığı mesajı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Çınar için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Çınar için başsağlığı mesajı yayımladı. Özdağ, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıya müdahale etmeye çalışırken vurularak hayatını kaybeden polis memuru Kubilay Çınar için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

Küçükçekmece'de bir eğlence mekanına iki saldırgan tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, müşteri olarak mekanda bulunan Barış Ünlü olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlara müdahale etmeye çalışan istirahatli polis memuru Kubilay Çınar ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Üç kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Özdağ, "Şehidin var Türkiye" başlığıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Küçükçekmece'de bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıyı önlemeye çalışan Polis Memuru Kubilay Çınar, saldırganların açtığı ateş sonucu şehit olmuştur.

Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum.

Büyük Türk Milleti'nin başı sağ olsun!"

Kaynak: ANKA
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