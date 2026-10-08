TDT'nin İstanbul'da düzenlediği resepsiyonda Ömüraliyev'e Onur Nişanı takdim edildi

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'in görev süresinin sona ermesi nedeniyle resepsiyon düzenledi.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da görev yapan diplomatik ve askeri misyon temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, konuşmasında, 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü ve Nahçıvan Anlaşması'nın imzalanmasının 17. yıl dönümünü kutladı.

Son yıllarda TDT üye ülkelerinin çalışmalarının giderek daha fazla uzmanlaşma gerektiren alanlara yayıldığına dikkati çeken Ömüraliyev, "Halihazırda, işbirliğimiz, siyasi diyalog, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve enerjiden dijitalleşme, yapay zeka, sağlık, çevre, eğitim, gençlik, güvenlik ve uzay teknolojilerine kadar uzanan geniş bir yelpazede 64 işbirliği mekanizması aracılığıyla yürütülmektedir." dedi.

Ömüraliyev, bu süreçte TDT üye ülkeleri arasındaki etkileşimin güçlendiğini, ekonomilerin birbirine daha fazla bağlandığını vurgulayarak, "Hepsinden önemlisi, birlikte düşünme, birlikte planlama ve birlikte hareket etme kapasitemizi güçlendirmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Genel Sekreter Ömüraliyev, daha güçlü ve daha birlik içinde hareket eden bir Türk dünyasının yalnızca kendi ülkeleri için değil, aynı zamanda bölgede ve ötesinde barışa, istikrara, bağlantısallığa, sürdürülebilir kalkınmaya ve diyaloğa önemli katkılar sunabileceğini vurguladı.

Bu yılki kutlamanın Genel Sekreter sıfatıyla katıldığı son Türk Devletleri İşbirliği Günü olduğunu dile getiren Ömüraliyev, "Benim için en kıymetli olan, istatistiklerle ifade edilmesi kolay olmayan bir kazanımdır: Ülkelerimiz ve kurumlarımız arasında giderek güçlenen karşılıklı inanç, dayanışma ve ortak amaç bilinci." diye konuştu.

Ömüraliyev, Türk Devletleri Teşkilatının Genel Sekreteri olarak görev yapmanın meslek hayatının en büyük onurlarından biri olduğunu kaydederek "Ünvanlar ve görevler değişebilir ancak Türk dünyasının birliğine, işbirliğine ve refahına olan bağlılığım daima devam edecektir." ifadesini kullandı.

"Türk dünyasının amacı bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaktır"

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da görev süresi sona eren Ömüraliyev'e 2022'den bu yana yürüttüğü çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yaptığı hizmetlerin yıllar boyunca unutulmayacağını söyledi.

Yıldırım, Türk devletleri arasındaki yakınlaşmanın Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından başladığını ve 2009'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kurumsal bir yapıya kavuştuğunu belirterek, teşkilatın geçen 17 yılda önemli mesafe katettiğine dikkati çekti.

Türk dünyasının artık yeni bir aşamaya geçtiğine işaret eden Yıldırım, "Geldiğimiz bu noktada Türk devletleri artık kurumsallaşma dönemini de geride bırakmış, bütünleşme dönemine girmiştir. Bütünleşme dönemi de 2040 Türk Dünyası vizyonuyla belirlenmiştir." dedi.

Yıldırım, Türk dünyasının yaklaşık 180 milyon nüfusa ve yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip olduğuna işaret ederek "Türk dünyasının başka coğrafyalarda olmayan önemli bir özelliği var. O Avrasya coğrafyasını Anadolu'yla birleştir." ifadelerini kullandı.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin herhangi bir ülkeye tehdit oluşturmayı amaçlamadığını vurgulayan Yıldırım, "Türk dünyasının amacı başkalarını rahatsız etmek değil, Türk dünyasının amacı bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamak, belirsizlik içinde bulunan dünyayı daha öngörülebilir hale getirmektir. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, 2040 Türk Dünyası Vizyonu kapsamında özellikle gençler arasındaki etkileşimi artırmaya odaklanıldığını belirterek, genç nüfusun enerjisinin Türk dünyasının geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e, görev süresi boyunca Türk dünyasının kültür ve sanatı ile birlik ve beraberliğine verdiği üstün katkılar nedeniyle TÜRKSOY'un en yüksek nişanı olan TÜRKSOY Onur Nişanı'nı takdim etti.

Kaynak: AA