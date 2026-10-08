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Turgutreis Yurt Müdürlüğü 191 ünite kan bağışıyla Kızılay sıralamasında birinci oldu

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Turgutreis Yurt Müdürlüğü 191 ünite kan bağışıyla Kızılay sıralamasında birinci oldu
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Muğla'daki Turgutreis Yurt Müdürlüğünde, Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde öğrenciler 191 ünite kan bağışında bulundu. Bu bağışlarla müdürlük, Türk Kızılay'ın 6 Ekim'de Türkiye genelindeki kan bağışı sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Muğla'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Turgutreis Yurt Müdürlüğünde, Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı etkinliğinde öğrenciler 191 ünite kan bağışında bulundu.

Müdürlük bünyesinde gerçekleştirilen organizasyona öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Gönüllü öğrenciler tarafından verilen 191 ünite kan bağışıyla Turgutreis Yurt Müdürlüğü, Türk Kızılay'ın 6 Ekim'de Türkiye genelindeki kan bağışı sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Müdürlük yetkilileri, toplumsal dayanışmaya katkı sağlayan ve duyarlılık gösteren öğrencilere teşekkür ederek, kan bağışının hayat kurtarma yolundaki önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA
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