Haberler

Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarıyla Türk İHA üreticilerini doğrudan etkileyen Kanada'dan yıllar sonra dikkat çeken bir hamle geldi. Ottawa yönetimi, Türkiye'den orta irtifada uzun süre havada kalabilen gözetleme İHA'ları almak için erken aşama görüşmelere başladı.

  • Kanada, gözetleme amacıyla orta irtifada uzun süre havada kalabilen Türk yapımı insansız hava araçları satın almak için görüşmeler yürütüyor.
  • Kanada, 2019'da Türkiye savunma ürünlerine yönelik ihracat izinlerini askıya almıştı; bu karar Baykar ve TUSAŞ'ı etkiledi.
  • Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr, Türkiye ile mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve İHA karşıtı sistemler alanlarında iş birliği yapılabileceğini belirtti.

Bir zamanlar Türkiye'ye savunma sanayii alanında kısıtlamalar uygulayan Kanada, rotasını Türk savunma teknolojisine çevirdi. Ottawa'nın Türk yapımı İHA'larla ilgilendiği ve olası satın alma için görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

KANADA TÜRK İHA'LARI İÇİN MASAYA OTURDU

Kanada'nın ilgisinin orta irtifada uzun süre havada kalabilen gözetleme İHA'larına yönelik olduğu belirtiliyor. Konuya ilişkin Middle East Eye'ye konuşan Kanadalı bir yetkili, " Kanada, gözetleme amacıyla orta irtifada uzun süre havada kalabilen insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor" dedi. 

YILLAR ÖNCE TÜRKİYE'YE KISITLAMA GETİRMİŞTİ

Kanada, 2019'da Türkiye savunma ürünlerine yönelik ihracat izinlerini askıya almıştı. Bu karar özellikle Baykar ve TUSAŞ'ı etkiledi. Türk İHA'larında Kanada merkezli L3Harris Wescam tarafından üretilen elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleri kullanılıyordu. Kısıtlamaların ardından Türk savunma şirketleri alternatif sistemlere yöneldi ve yerli üretim çalışmalarını hızlandırdı.

 

ŞİMDİ TÜRK SAVUNMA SANAYİİYLE İŞ BİRLİĞİ ARIYOR

Aradan geçen yılların ardından tablo tersine döndü. Kanada bu kez Türkiye'den savunma teknolojisi temin etme seçeneğini değerlendiriyor. Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr da Türkiye ile iş birliği yapılabilecek alanlar arasında mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve İHA karşıtı sistemleri gösterdi. Fuhr, Kanada'nın yeni savunma yaklaşımını "Stratejimiz 'üret, ortak ol, satın al'dır" sözleriyle anlattı. 

Kaynak: Haberler.com
İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı

İncirlik Üssü'nü karıştıran iddia! ABD'li asker soluğu karakolda aldı
Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...

Buluştuğu erkek arabada kabusu yaşattı: Özel ve mahrem bölgelerime...
Sakarya'da polisten 5 kilometre kaçtı! Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 350 bin lira ceza

Dur ihtarına uymadı, ağaca çarptı! Kesilen ceza dudak uçuklattı
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıShorlander:

Şimdide siz vermeyin stokta yok kardeş deyin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce tepki çekmişlerdi! Heidi Klum ve kızı yine kamera karşısında

Eleştirilere kulak asmadılar! Ünlü anne-kızdan yeni pozlar
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
Zonguldak'ta serum takılacağı sırada hastaneden kaçtı! 5 gün sonra dağda sağ bulundu

Serum takılırken hastaneden kaçtı! 5 gün dağda bunlarla yaşadı
Seyir halindeki cenaze aracının kapağı açıldı! Tabut yola düştü

Akılalmaz olay! Acılı aileye bir şok da cenaze nakil aracından geldi
Eşini öldürmeye geldi, başka kadını öldürdü! Savcı 4 suçtan ceza istedi

Bıçakla önüne çıkan ilk kadını öldürmüştü! İşte istenen ceza
Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti

Hiç tanımadıkları kadın bir anda evlerine girdi, yaptıkları şoke etti