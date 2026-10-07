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Ağrı'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Amatör Spor Haftası yürüyüşü yapıldı

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Ağrı'da 100 metrelik Türk bayrağıyla Amatör Spor Haftası yürüyüşü yapıldı
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Ağrı'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri, 100 metrelik Türk bayrağıyla yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Olumsuz hava nedeniyle branş gösterileri iptal edilirken, hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde turnuvalar düzenlenecek.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun ortaklığında, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri, renkli görüntülere sahne olan bir yürüyüşle start aldı. Sporun her kesime yayılmasını sağlamak, halkı spora yönlendirmek ve amatör kulüplerin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen programa katılım yoğundu.

Dev Bayrak ve Davul Zurna Eşliğinde Yürüyüş

Kortej yürüyüşüne; Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, şube müdürleri, Ağrı ASKF Başkanı Hayati Bekis, Ağrı Kulüpler Birliği Başkanı Nejdet Çiftçioğlu ile yüzlerce sporcu, antrenör ve vatandaşlar katılım sağladı.

Abide Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, davul zurna eşliğinde coşkuyla ilerlerken, ellerinde taşıdıkları 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı, dövizler ve farklı spor branşlarına ait ekipmanlarla Millet Bahçesi’ne kadar yürüdü.

Kortejin ardından Millet Bahçesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, amatör sporun Türk sporunun altyapısı için taşıdığı hayati öneme vurgu yaptı. Olimpiyat ve dünya şampiyonluklarına giden yolun bu kulüplerden geçtiğini belirten Budak, sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimindeki birleştirici gücüne değindi.

Tören kapsamında yapılması planlanan branş gösterileri ise olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Etkinlikler Hafta Boyunca Devam Edecek

5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Ağrı genelinde spor rüzgârı esmeye devam edecek.

Hafta boyunca il merkezi ve ilçelerde; atletizm, futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi ve badminton gibi pek çok farklı branşta turnuvalar ve sportif faaliyetler gerçekleştirilecek.

 

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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