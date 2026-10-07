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Türk bayrağını kendi elleriyle dikerek milli ve manevi değerleri üretime dönüştürüyorlar

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Türk bayrağını kendi elleriyle dikerek milli ve manevi değerleri üretime dönüştürüyorlar
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Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde usta öğreticiler ve kursiyerler, "Kumaşı Bayrak Yapan Kalpteki İman Göklere Armağan" projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için Türk bayrağı üretiyor.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde usta öğreticiler ve kursiyerler, "Kumaşı Bayrak Yapan Kalpteki İman Göklere Armağan" projesi kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları için Türk bayrağı üretiyor.

Oğuzeli Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde sürdürülen proje kapsamında usta öğreticiler ve gönüllü kursiyerler, Türk bayrağını kendi elleriyle dikerek milli ve manevi değerleri üretime dönüştürüyor. Titizlikle yürütülen üretim sürecinde kumaşlar belirlenen ölçülere göre kesilirken, ay-yıldızların yerleştirilmesinin ardından bayrakların dikimi gerçekleştiriliyor. Tamamlanan bayraklar ise ölçü, nizam ve dikiş kalitesi açısından kontrolden geçirilerek ütüleniyor. Ekim ayı boyunca devam edecek çalışmalarla hazırlanan bayrakların, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında ilçedeki kamu kurumları, okullar ile şehit ve gazi ailelerine hediye edilmesi hedefleniyor.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık yapıyoruz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bayrak dikerek hazırlık yaptıklarını belirten eğitmen Birgül Ballıoğlu, "Şuan da Türk bayrağı dikim kursu veriyorum. Bu kursu 3 yıldır veriyoruz. Kurs merkezimizi ilk açtığımızda kursiyerlerimize bayrakları kendi evleri için diktik. 2. yıl kurumlara ve okullara dikim gerçekleştirdik. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlık yapıyoruz. Yine kurumlara dağıtmak için ekibimizle özverili bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Türk bayrağı dikimi özen ve titizlik isteyen bir iş"

Türk bayrağı dikiminin titizlik gerektiren bir iş olduğunu söyleyen Ballıoğlu, "Türk bayrağı dikimi özen ve titizlik isteyen bir iş. Bizde kurallara uyarak, titizlikle çalışıyoruz. Kesim aşaması, dikim aşaması, ütü, uçkur dikme, ay yıldızı yerleştirme hepsi birer disiplin isteyen bir şey. Bizde bu işi gururla yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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