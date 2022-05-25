Konya Haber, Konya Son Dakika Haberleri - Haberler

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KONYA

Konya haber, Konya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Hüyük'te lavanta üretimini artırma çalışmaları

Hüyük'te lavanta üretimini artırma çalışmaları

Konya - 19 Dakika Önce
Karapınar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karapınar'da tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Konya - 23 Dakika Önce
'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede

'Dayı' operasyonunun 17 şüphelisi adliyede

Konya - 33 Dakika Önce
Konya'da Sıfır Atık sergisi açıldı

Konya'da Sıfır Atık sergisi açıldı

Konya - 53 Dakika Önce
Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Seydişehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı

Konya - 1 Saat Önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın acı günü

Konya - 1 Saat Önce
Konya'da 'Sıfır Atık' sergisi

Konya'da "Sıfır Atık" sergisi

Konya - 2 Saat Önce
Kartepe, Masterler Türkiye şampiyonu oldu

Kartepe, Masterler Türkiye şampiyonu oldu

Konya - 3 Saat Önce
Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı

Küresel Tarım Forumu Konya'da başladı

Konya - 3 Saat Önce

Konya

Nüfus2.250.020 (2020 itibarıyla)
Hava Durumu - 2323°

Parçalı Bulutlu

Namaz VakitleriNamaz Vakitleri
İmsak
03:44 		Öğle
12:52 		İkindi
16:44 		Akşam
20:08 		Yatsı
21:43
ValiVahdettin Özkan
Bld. BaşkanıUğur İbrahim Altay - (AK PARTİ)
Valilik Sitesi http://www.konya.gov.tr/Valilik Sitesi
Belediye Sitesi https://www.konya.bel.tr/Belediye Sitesi
Bölgesiİç Anadolu Bölgesi
İlçe Sayısı31
Yüzölçümü41 km2
Rakım1016m
Posta Kodu42000
Alan Kodu332
Plaka Kodu42
Koordinatı37.87135, 32.48464
Konya Seçim Sonuçları
Konya Gündemindeki Kişiler
Konya Haber Dağılımı
Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor

Meslek liseliler çiftçiliği hem sahada hem okulda öğreniyor

Konya - 3 Saat Önce
Seydişehir'de ev tekstil ürünleri ve el sanatları sergisi açıldı

Seydişehir'de ev tekstil ürünleri ve el sanatları sergisi açıldı

Konya - 4 Saat Önce
Genç milli güreşçi Fatma Yılmaz'ın başarısının sırrı köy hayatı

Genç milli güreşçi Fatma Yılmaz'ın başarısının sırrı köy hayatı

Konya - 5 Saat Önce
Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Konya - 5 Saat Önce
Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta hayatı ve biyografisi!

Mesut Akusta kimdir? Mesut Akusta kaç yaşında, nereli? Mesut Akusta hayatı ve biyografisi!

Konya - 5 Saat Önce

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

Konya - 5 Saat Önce
SAHTE SAĞLIK RAPORU HAZIRLAYAN ÇETEYE OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA

SAHTE SAĞLIK RAPORU HAZIRLAYAN ÇETEYE OPERASYONDA 11 TUTUKLAMA

Konya - 5 Saat Önce
Türkiye NATO üyesi mi? 2022 NATO üyeleri

Türkiye NATO üyesi mi? 2022 NATO üyeleri

Konya - 6 Saat Önce
25 Mayıs 2022 Konya hava durumu nasıl? Meteoroloji Konya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

25 Mayıs 2022 Konya hava durumu nasıl? Meteoroloji Konya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Konya - 10 Saat Önce
Konya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 25 Mayıs 2022 Konya namaz vakitleri!

Konya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 25 Mayıs 2022 Konya namaz vakitleri!

Konya - 14 Saat Önce
Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Konya'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Konya - Dün 23:01
Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Konya - Dün 23:00
Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü

Konya'da traktör altında kalan yabancı uyruklu işçi öldü

Konya - Dün 20:09
Uygur Türkleri, Yakınlarından Haber Almak İçin Çin Büyükelçiliği Önünde Toplandı, İyi Partililer Ailelere Destek Verdi

Uygur Türkleri, Yakınlarından Haber Almak İçin Çin Büyükelçiliği Önünde Toplandı, İyi Partililer Ailelere Destek Verdi

Konya - Dün 18:02
Meram'ın yeni nesli için 'yeni nesil öğrenme merkezi' kuruluyor

Meram'ın yeni nesli için 'yeni nesil öğrenme merkezi' kuruluyor

Konya - Dün 17:24
Konya ile Üsküp arasında kardeş şehir ön protokolü imzalandı

Konya ile Üsküp arasında kardeş şehir ön protokolü imzalandı

Konya - Dün 17:17
Yenidoğan hayvanlarda enfeksiyona bağlı kayıplar azaltılacak

Yenidoğan hayvanlarda enfeksiyona bağlı kayıplar azaltılacak

Konya - Dün 17:12
Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24 - 25 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24 - 25 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

Konya - Dün 17:07
3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor

3 üniversitelinin öldüğü otobüsün şoförünün sağlık durumu iyiye gidiyor

Konya - Dün 16:49
Tarlasından tel örgüleri çalındı, hırsızlara böyle seslendi: 'Şikayetçi olmayacağım, getirsinler kursunlar, emeklerini, işçiliklerini de ödeyeceğim'

Tarlasından tel örgüleri çalındı, hırsızlara böyle seslendi: "Şikayetçi olmayacağım, getirsinler kursunlar, emeklerini, işçiliklerini de ödeyeceğim"

Konya - Dün 16:34
Konya ile Üsküp arasında 'Kardeş Şehir Ön Protokolü' imzalandı

Konya ile Üsküp arasında "Kardeş Şehir Ön Protokolü" imzalandı

Konya - Dün 16:25
Mevlana Müzesi'nde 'Mevlevi Mutfak Kültürü' sergisi açıldı

Mevlana Müzesi'nde "Mevlevi Mutfak Kültürü" sergisi açıldı

Konya - Dün 15:42
Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı

Çiftçinin tarlasındaki tel örgüler çalındı

Konya - Dün 15:41
Başkan Pekyatırmacı: 'Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz'

Başkan Pekyatırmacı: "Hizmetleri istişarelerle mahallelerimize götürmeyi planlıyoruz"

Konya - Dün 15:34
İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete açıldı

İhlas Pazarlama Konya Bölge Müdürlüğü'nün yeni binası hizmete açıldı

Konya - Dün 15:30
Meram Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor

Meram Belediyesi ve KOP İdaresi Başkanlığı, örnek bir projeyi daha hayata geçiriyor

Konya - Dün 15:19
Konya ile Üsküp arasında Kardeş Şehir ön protokolü imzalandı

Konya ile Üsküp arasında Kardeş Şehir ön protokolü imzalandı

Konya - Dün 15:14
SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ

SEVGİLİSİ 'İNTİHAR ETTİ' DEDİ; POLİS CESEDİN POZİSYONUNDAN CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Konya - Dün 14:50
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar: İthal Edilen Buğdayın Tonu 420 Doları Aştı

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar: İthal Edilen Buğdayın Tonu 420 Doları Aştı

Konya - Dün 14:49
Tarihi Isauria Yolu turizme kazandırılıyor

Tarihi Isauria Yolu turizme kazandırılıyor

Konya - Dün 14:48
Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi

Yunak'ta şiir dinletisi düzenlendi

Konya - Dün 14:48
Sevgilisi 'İntihar etti' dedi; polis cesedin pozisyonundan cinayeti çözdü

Sevgilisi "İntihar etti" dedi; polis cesedin pozisyonundan cinayeti çözdü

Konya - Dün 14:42
'Sanayinin Liderleri' TOBB'da açıklandı

"Sanayinin Liderleri" TOBB'da açıklandı

Konya - Dün 14:42
Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler

Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler

Konya - Dün 14:34
Konya Büyükşehir Tarihi Isauria Yol'nu Turizme Kazandırıyor

Konya Büyükşehir Tarihi Isauria Yol'nu Turizme Kazandırıyor

Konya - Dün 14:04
Beyşehir'de tarım komisyonu toplantısı yapıldı

Beyşehir'de tarım komisyonu toplantısı yapıldı

Konya - Dün 13:49
Beyşehirli gazilerden 'şehit ve gazilik' konferansı

Beyşehirli gazilerden "şehit ve gazilik" konferansı

Konya - Dün 13:48
Seydişehir'de tarım ve hayvancılık için toplantı yapıldı

Seydişehir'de tarım ve hayvancılık için toplantı yapıldı

Konya - Dün 13:31
Konya'da intihar ettiği öne sürülen kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'da intihar ettiği öne sürülen kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya - Dün 12:26
20 yaşındaki genç kız her şeyi itiraf etti! Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü vermişler

20 yaşındaki genç kız her şeyi itiraf etti! Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü vermişler

Konya - Dün 12:09
Vali Özkan, şehit İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti

Vali Özkan, şehit İsmet Işık'ın ailesini ziyaret etti

Konya - Dün 11:30
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek il Ankara oldu

YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek il Ankara oldu

Konya - Dün 11:01
KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI

KARAMAN MERKEZLİ 4 İLDE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 14 GÖZALTI

Konya - Dün 10:42
Toros Dağlarındaki yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor

Toros Dağlarındaki yaylalar baharın tüm güzelliklerini sunuyor

Konya - Dün 10:38
Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Konya - Dün 10:34
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı

Konya - Dün 10:15
Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Konya - Dün 10:10
Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Konya'da hafif ticari araç motosiklet ile çarpıştı: 2 yaralı

Konya - Dün 09:43
Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı

Konya - Dün 09:20
Erzurum patentte 11'inci sırada

Erzurum patentte 11'inci sırada

Konya - Dün 09:12
Başkan Altay Karabağlı Gazilerle Buluştu

Başkan Altay Karabağlı Gazilerle Buluştu

Konya - Dün 09:04
24 Mayıs 2022 Konya hava durumu nasıl? Meteoroloji Konya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

24 Mayıs 2022 Konya hava durumu nasıl? Meteoroloji Konya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Konya - Dün 06:01
Konya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 24 Mayıs 2022 Konya namaz vakitleri!

Konya sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 24 Mayıs 2022 Konya namaz vakitleri!

Konya - Dün 02:02
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali devam ediyor

Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali devam ediyor

Konya - 23.05.2022
Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: 2 yaralı

Devrilen kamyonetteki tüpler bomba gibi patladı: 2 yaralı

Konya - 23.05.2022
Fatih Erbakan'dan geri adım: Seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedik başımıza gelmeyen kalmadı, destek olmayacağız

Fatih Erbakan'dan geri adım: Seçimde Erdoğan'ı destekleyeceğiz dedik başımıza gelmeyen kalmadı, destek olmayacağız

Konya - 23.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sude Akkuş'un cenaze törenine katıldı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sude Akkuş'un cenaze törenine katıldı (2)

Konya - 23.05.2022
Konya'da kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Konya'da kovalamacayla durdurulan araçta uyuşturucu bulunmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Konya - 23.05.2022
Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Tarihi handa drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira ceza

Konya - 23.05.2022
'Profesyonel Mutfaklarda Yazılım' söyleşisi

"Profesyonel Mutfaklarda Yazılım" söyleşisi

Konya - 23.05.2022
Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu

Tarihi hanın önündeki drift 9 bin 125 liraya mal oldu

Konya - 23.05.2022
Akaryakıta zam var mı? GÜNCEL FİYATLAR: 24 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

Akaryakıta zam var mı? GÜNCEL FİYATLAR: 24 Mayıs Benzine ve mazota ZAM var mı? Benzin motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları!

Konya - 23.05.2022
800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı (2)

800 yıllık Zazadın Hanı'nın bahçesinde drift yaptı (2)

Konya - 23.05.2022
Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı

Okul Sporları Küçükler Tenis Türkiye Birinciliği müsabakaları Malatya'da başladı

Konya - 23.05.2022
Konya'da polisten kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Konya'da polisten kaçan şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Konya - 23.05.2022
Üzerinden 29 yıl geçti, 33 askerin acısı hala geçmedi

Üzerinden 29 yıl geçti, 33 askerin acısı hala geçmedi

Konya - 23.05.2022
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Niğde'deki kazada ölen Sude Akkuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Niğde'deki kazada ölen Sude Akkuş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Konya - 23.05.2022
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)

Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi (2)

Konya - 23.05.2022
NİĞDE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÖMER FARUK, TOPRAĞA VERİLDİ

NİĞDE'DEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÖMER FARUK, TOPRAĞA VERİLDİ

Konya - 23.05.2022
Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Konya'da bir kişinin ofisinde silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürüyor

Konya - 23.05.2022
Silahla öldürülen motodrag şampiyonunun vurulma anı kameralara yansıdı

Silahla öldürülen motodrag şampiyonunun vurulma anı kameralara yansıdı

Konya - 23.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş'un cenaze törenine katıldı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'de kazada hayatını kaybeden Sude Akkuş'un cenaze törenine katıldı Açıklaması

Konya - 23.05.2022
Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Niğde'deki kazada ölen öğrencinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Konya - 23.05.2022
Murat Emir'den AKP'li Sorgun'a Tepki: 'Konya'nın Sorunları ile Uğraşacağına Beyni Örümcek Kaplamış Birine Destek Veriyor'

Murat Emir'den AKP'li Sorgun'a Tepki: "Konya'nın Sorunları ile Uğraşacağına Beyni Örümcek Kaplamış Birine Destek Veriyor"

Konya - 23.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüs kazasında ölen gencin cenazesine katıldı: Şoförle ilgili gereken yapılacak

Konya - 23.05.2022
Motodrag şampiyonu patrona silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Motodrag şampiyonu patrona silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Konya - 23.05.2022
Beyşehir'de 'Beyşehir'in tarihi' konulu konferans

Beyşehir'de "Beyşehir'in tarihi" konulu konferans

Konya - 23.05.2022
Muğla'ya okçulukta bir madalya da Taner Eren'den

Muğla'ya okçulukta bir madalya da Taner Eren'den

Konya - 23.05.2022
Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Avrupa ikincisi oldu

Konya Büyükşehir Belediyespor'un milli tekvandocusu Avrupa ikincisi oldu

Konya - 23.05.2022
Vatan uğruna bacaklarını kaybeden kahraman kardeşler gazi olmanın gururunu yaşıyor

Vatan uğruna bacaklarını kaybeden kahraman kardeşler gazi olmanın gururunu yaşıyor

Konya - 23.05.2022
DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR

DİYAR DİYAR GEZİP KAP KALAYLIYORLAR

Konya - 23.05.2022
70 YAŞINDAKİ KADINI 'ADINIZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' YALANIYLA DOLANDIRMIŞLAR

70 YAŞINDAKİ KADINI 'ADINIZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' YALANIYLA DOLANDIRMIŞLAR

Konya - 23.05.2022
Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi

Niğde'de 3 öğrencinin öldüğü otobüs kazasında yaralılardan 18'i taburcu edildi

Konya - 23.05.2022
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı

Konya - 23.05.2022
75 yıl geçti ama 'Sandık namusumuzdur' sözü hafızalardan çıkmıyor

75 yıl geçti ama 'Sandık namusumuzdur' sözü hafızalardan çıkmıyor

Konya - 23.05.2022
Hububatta hedef, yerli tohumla üretimin artırılması

Hububatta hedef, yerli tohumla üretimin artırılması

Konya - 23.05.2022
Polis vatandaşın 1 milyon 175 bin lirasını kurtardı

Polis vatandaşın 1 milyon 175 bin lirasını kurtardı

Konya - 23.05.2022
Üzerinden 29 yıl geçti, 33 askerin acısı hala geçmedi

Üzerinden 29 yıl geçti, 33 askerin acısı hala geçmedi

Konya - 23.05.2022
Erzurum 4 ayda 131 marka üretti

Erzurum 4 ayda 131 marka üretti

Konya - 23.05.2022
Otobüs kazasında yaralanan 23 öğrencinin tedavisi devam ediyor

Otobüs kazasında yaralanan 23 öğrencinin tedavisi devam ediyor

Konya - 23.05.2022
23 Mayıs 2022 Konya hava durumu nasıl? Meteoroloji Konya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

23 Mayıs 2022 Konya hava durumu nasıl? Meteoroloji Konya bugün ve yarın kaç derece? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Konya - 23.05.2022
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehridir. 40.383 kilometre kare yüz ölçümü vardır. Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak olmak üzere 31 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Konya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Konya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,
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