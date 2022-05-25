Konya Haber, Konya Son Dakika Haberleri - Haberler

KONYA
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Konya
Parçalı Bulutlu
|İmsak
03:44
|Öğle
12:52
|İkindi
16:44
|Akşam
20:08
|Yatsı
21:43
|Vali
|Vahdettin Özkan
|Bld. Başkanı
|Uğur İbrahim Altay - (AK PARTİ)
|Valilik Sitesi
|http://www.konya.gov.tr/
|Belediye Sitesi
|https://www.konya.bel.tr/
|Bölgesi
|İç Anadolu Bölgesi
|İlçe Sayısı
|31
|Yüzölçümü
|41 km2
|Rakım
|1016m
|Posta Kodu
|42000
|Alan Kodu
|332
|Plaka Kodu
|42
|Koordinatı
|37.87135, 32.48464
|Konya Seçim Sonuçları
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