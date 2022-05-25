Konya Haber, Konya Son Dakika Haberleri - Haberler

Konya 2.250.020 (2020 itibarıyla) 2.250.020 23° 23° Parçalı Bulutlu Namaz Vakitleri Namaz Vakitleri İmsak

03:44 Öğle

12:52 İkindi

16:44 Akşam

20:08 Yatsı

21:43 Vali Vahdettin Özkan Bld. Başkanı Uğur İbrahim Altay - (AK PARTİ) Valilik Sitesi http://www.konya.gov.tr/ Belediye Sitesi https://www.konya.bel.tr/ Bölgesi İç Anadolu Bölgesi İlçe Sayısı 31 Yüzölçümü 41 km2 Rakım 1016m Posta Kodu 42000 Alan Kodu 332 Plaka Kodu 42 Koordinatı 37.87135, 32.48464 Konya Seçim Sonuçları

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan Konya, Türkiye’nin en büyük yüz ölçümüne sahip şehridir. 40.383 kilometre kare yüz ölçümü vardır. Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Çeltik, Cihanbeyli, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Karatay, Kulu, Meram, Sarayönü, Selçuklu, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak olmak üzere 31 tane ilçesi vardır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Konya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Konya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.,