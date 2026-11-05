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Konya Kulu'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki Halil Demirel bahçesinde ölü bulundu

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Konya Kulu'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki Halil Demirel bahçesinde ölü bulundu
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Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Halil Demirel, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi; cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı, kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

KONYA'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan Halil Demirel (79) evinin bahçesinde ölü bulundu.

Ömeranlı Mahallesi'nde müstakil bir evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Demirel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demirel'in cansız bedeni otopsi için Ömeranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halil Demirel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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