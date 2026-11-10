Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Karapınar'da gece çıkan yangında 12 bin ton balya zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Karapınar'da gece çıkan yangında 12 bin ton balya zarar gördü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan balya yangını itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü belirtilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde gece saatlerinde çıkan balya yangınına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangında yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, Karapınar ilçesine bağlı Sazlıpınar Mahallesi'nde, S.K.'ye ait balyalarda çıktı. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline ulaşan ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verirken, söndürme çalışmalarına iş makineleri de katıldı. Yangın çalışmaların ardından söndürüldü. Yangında yaklaşık 12 bin ton balyanın zarar gördüğü belirtilirken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler

Doğa yürüyüşünde kabusu yaşadılar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücüler dikkat! e-Devlet'ten bu kodu kontrol etmeyi unutmayın

e-Devlet'teki bu detayı atlayanlar yandı
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi13

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda
Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı
Sadece 2 öğrencisi var! Köy okulunda Ata'ya anlamlı anma

Günün karesi Serhat ilimizden
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 16

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor