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Dev santralde üretim durdu

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TORKU’nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali’nde üretimin durduğu, bine yakın işçinin izne çıkartıldığı iddia edildi.

TORKU'nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde üretimin durduğu, bine yakın işçinin izne çıkartıldığı iddia edildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde TORKU'nin iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'ne üretim durdu. Son yıllarda işletmenin bedelini karşılayamadığı için kömür temininde güçlükler çektiği ileri sürülmüştü. Korya Şeker tarafından satışa çıkartılan ama satılamayan santralde, kömür tedariğinin tamamen durduğu öğrenildi. Dev işletmede üretimin tamamen durduğu, bine yakın çalışanın ise ücretli ve ücretsiz izne çıkartıldıkları ileri sürüldü.

Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan santral, 2020 yılında filtresiz bacalarıyla gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla santralde üretim 1 Ocak 2020 tarihinde filtre ile ilgili şartları sağlayamadığı gerekçesiyle durdurulmuş, bacalarda gerekli filtre işlemlerinin tamamlanmasıyla 30 gün sonra tek türbinde, 6 ay sonra ise tam kapasite olarak elektrik üretimine yeniden başlanmıştı.

Santral son yıllarda neden olduğu çevre kirliliği ve işçi eylemleriyle gündeme geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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