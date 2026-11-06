Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

TÜBİTAK destekli KÖYBİLİMFEST, Konya'da köy okulu öğrencileriyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜBİTAK 4009 desteğiyle Konya'da Yukarıpınarbaşı İlk ve Ortaokulu öğrencileriyle buluşan KÖYBİLİMFEST, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde gerçekleşti. İlk uygulamada alınan olumlu geri bildirimler, etkinliğin köy okulları için eğitsel ve sosyal değerini ortaya koydu.

Konya'da TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenen "KÖYBİLİMFEST: Köyümde Bilimle Öğreniyorum" projesi, Selçuklu Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde Yukarıpınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KÖYBİLİMFEST'in, bilimsel bilgi ve becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra, öğrencilerin özgüven kazanmalarını, birlikte üretmelerini, sorgulamalarını ve öğrenme süreçlerine aktif katılım göstermelerinin önemsendiği aktarıldı.

Projenin ilk uygulamasında öğrencilerden, öğretmenlerden ve velilerden alınan olumlu geri bildirimlerin, bu tür etkinliklerin köy okulları açısından taşıdığı eğitsel ve sosyal değeri ortaya koyduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin bilimsel etkinliklere duyduğu heyecan ve öğrenme isteği, projenin farklı okullara yaygınlaştırılması konusunda önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Öğretmenler açısından sınıf içi öğrenmeyi uygulamalı etkinliklerle destekleme fırsatı sunan proje, veliler açısından da çocuklarının bilimsel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan değerli bir eğitim deneyimi olarak öne çıkıyor. KÖYBİLİMFEST, bilimsel etkinlikleri öğrencilerin bulunduğu eğitim ortamlarına taşıyarak özellikle kırsal bölgelerdeki çocukların nitelikli öğrenme fırsatlarına erişimini destekliyor.

Proje, bilimsel bilgiye erişimdeki bölgesel farklılıkların azaltılmasının yanı sıra köy okullarında bilim kültürünün güçlendirilmesine, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine ve okul ortamlarının farklı öğrenme deneyimleriyle zenginleştirilmesine katkı sunmayı hedefliyor."

Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası26

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da yürekleri ısıtan kiralık ev ilanı! Para istemiyor, tek şartı var

İstanbul'daki kiralık evi için para istemiyor ancak tek bir şartı var
Bütün köy yasta! Öldürülen öğretmenlerin okulunda ders başı yapılamadı

2 öğretmenin öldürüldüğü köyde yas var! Eğitime ara verildi
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış

Basın toplantısına damga vuran F.Bahçe itirafı: Eşimden bile sakladım
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü42

Sergen Yalçın tek tek okudu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı

İlk gün verdiği sözü tuttu!
İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim13

İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim