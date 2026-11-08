Konya Seydişehir'de DMD hastası çocuk için yardım kampanyası balonlarla tamamlandı

Konya Seydişehir'de DMD hastası çocuk için yardım kampanyası balonlarla tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Seydişehir'de DMD kas hastası 3 yaşındaki çocuk için başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi renkli balonları gökyüzüne bırakırken anne Dilan Haskan destek verenlere teşekkür etti.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde DMD kas hastası Mehmet Oğuz Haskan için başlatılan yardım kampanyasının tamamlanması dolayısıyla balon uçurma etkinliği düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi bir araya geldi.
Katılımcılar 3 yaşındaki Haskan için hazırlanan renkli balonları gökyüzüne bıraktı.
Mehmet Oğuz Haskan'ın annesi Dilan Haskan, zorlu tedavi sürecinde kendilerini yalnız bırakmayanların desteği sayesinde kampanyanın başarıyla tamamlandığını belirtti.
Haskan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine dikkati çekerek kampanyaya katkı sunan herkese teşekkür etti.