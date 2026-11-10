Konya'da bebeği çöp konteynerine bırakma davasında 2 sanığa 15'er yıl hapis verildi

Konya'da yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı. Davada iki sanık 15'er yıl hapis cezasına çarptırılırken, bir sanık beraat etti.

Olay, merkez Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi. Yenidoğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan S.G.N., M.Y.O. ve R.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hepsi yabancı uyruklu bebeğin annesi S.G.N., bebeğin babası olan M.Y.O. hakkında hazırlanan iddianamede sanıklar için 'alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, M.Y.O.'nun eşi R.O. hakkında ise 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanıklar S.G.N., M.Y.O. ve R.O. hakkındaki davanın karar duruşması Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı. Duruşmada tercüman aracılığıyla savunma yapan anne S.G.N., M.Y.O.'nun kocasının eniştesi olduğunu belirterek, "Kocam 5 yıldır hapiste. M.Y.O. bana tecavüz etti. Sonra ben hamile kaldım. M.Y.O. bana ilaç içirdi. Bebeği karnımda 9 ay taşıdım. Olay günü doğum yaptım. Bana camiye bırakacaklarını söylediler ama çöp kutusuna bırakmışlar" dedi.

M.Y.O. ise savunmasında, S.G.N.'ye tecavüz etmediğini iddia ederek, "Bebeği görünür yere bıraktım, uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, M.Y.O.'ya 'alt soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, eşi R.O.'ya 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl hapis cezası verirken, S.G.N.'nin beraatine karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı