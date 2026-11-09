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Konya'da jandarma operasyonunda 11 zanlı tutuklandı, 16 araç ve 214 hesaba el konuldu

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Konya'da jandarmanın suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 26 milyon 450 bin lira değerindeki 16 gayrimenkul, 16 araç ve 214 banka hesabına el konuldu.

Konya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen suç örgütü ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma yürüttü.

Delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait toplam değeri yaklaşık 26 milyon 450 bin lira olan 16 gayrimenkul ve 16 araç ile 214 banka hesabına el konuldu.

Zanlılar çıkarıldıkça hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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