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Konya'da 21 yıl önceki cinayette gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı

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Konya'da 21 yıl önce işlenen cinayetle ilgili yeniden yürütülen çalışmada 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 21 yıl önce işlenen bir cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Ankara-Konya kara yolunun 28. kilometresinde, 16 Eylül 2005'te Ömer Faruk Akıllı'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili yeniden çalışma başlattı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, 19 Ekim'de Ankara, İzmir, Bursa, Erzurum ve Siirt'te zanlılara ait 6 ayrı adreste, S.K, Ş.G, R.V, U.A, C.K, A.D. ve A.K gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA
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