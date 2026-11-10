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Konya Kulu'da mevsimin ilk karı 9 mahallede etkili oldu, yollar beyazladı

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Konya Kulu'da mevsimin ilk karı 9 mahallede etkili oldu, yollar beyazladı Haber Videosunu İzle
Konya Kulu'da mevsimin ilk karı 9 mahallede etkili oldu, yollar beyazladı
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Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk kar yağışı başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, 9 mahallede yolları ve çatıları beyaza bürürken sürücülere buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, bazı mahallelerde yolları ve çatıları beyaza bürüdü. İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Kozanlı, Hisar, Dipdede, Canımana, Köstengil, Şerefli, Yaraşlı, Karacadere ve Kırkpınar mahallelerinde etkili oldu. Aralıklarla devam eden yağışla birlikte yer yer beyaz örtü oluşurken, vatandaşlar mevsimin ilk karıyla karşılaştı. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü yörede kar yağışı devam ederken, sürücülerin muhtemel buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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