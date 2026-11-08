Manisalı Hilal Kaymaz Konya'daki pist kupasında U13 kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu

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Konya Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda Manisalı sporcular önemli başarılara imza attı. Manisa SEM sporcusu Hilal Kaymaz Türkiye şampiyonu olurken, Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı, 7-8 Kasım tarihlerinde Konya Velodromu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlarda Manisalı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

200 metre sprint yarışında U13 kadınlarda Manisa SEM sporcusu Hilal Kaymaz birincilik elde etti. Scratch yarışlarında U13 erkeklerde Berkay İlikhan üçüncü, U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birinci, Melisa Ateş üçüncü, U15 kadınlarda ise Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş üçüncü oldu.

Zamana karşı (ITT) yarışlarında da başarılarını sürdüren sporculardan Hilal Kaymaz U13 kadınlar 500 metrede birinciliği elde ederken, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlar 500 metrede üçüncü sırada yer aldı.

Genel klasmanda türkiye şampiyonluğu

Dört etap sonunda oluşan genel klasmanda Hilal Kaymaz, U13 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. İlknur Buğlem Karataş ise U15 kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Branşların genel klasmanında da Manisalı sporcular önemli dereceler elde etti. 200 metre Flying Sprint kategorisinde Hilal Kaymaz U13 kadınlarda Türkiye birincisi, Berkay İlikhan U13 erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. ITT genel klasmanında Hilal Kaymaz U13 kadınlarda ikinci, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda üçüncü sırada yer aldı. Scratch genel klasmanında ise Hilal Kaymaz U13 kadınlarda birinciliği, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı