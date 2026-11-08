Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manisalı Hilal Kaymaz Konya'daki pist kupasında U13 kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisalı Hilal Kaymaz Konya'daki pist kupasında U13 kadınlarda Türkiye şampiyonu oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Velodromu'nda 7-8 Kasım'da yapılan Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda Manisalı sporcular başarı elde etti. Hilal Kaymaz U13 kadınlarda Türkiye şampiyonu, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda Türkiye üçüncüsü oldu.

Konya Velodromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı'nda Manisalı sporcular önemli başarılara imza attı. Manisa SEM sporcusu Hilal Kaymaz Türkiye şampiyonu olurken, Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

2026 yılı faaliyet takviminde yer alan Pist Bisikleti Kupası 4. Yarışı, 7-8 Kasım tarihlerinde Konya Velodromu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlarda Manisalı sporcular elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.

200 metre sprint yarışında U13 kadınlarda Manisa SEM sporcusu Hilal Kaymaz birincilik elde etti. Scratch yarışlarında U13 erkeklerde Berkay İlikhan üçüncü, U13 kadınlarda Hilal Kaymaz birinci, Melisa Ateş üçüncü, U15 kadınlarda ise Akhisar Karabulut Spor Kulübü sporcusu İlknur Buğlem Karataş üçüncü oldu.

Zamana karşı (ITT) yarışlarında da başarılarını sürdüren sporculardan Hilal Kaymaz U13 kadınlar 500 metrede birinciliği elde ederken, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlar 500 metrede üçüncü sırada yer aldı.

Genel klasmanda türkiye şampiyonluğu

Dört etap sonunda oluşan genel klasmanda Hilal Kaymaz, U13 kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. İlknur Buğlem Karataş ise U15 kadınlar kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Branşların genel klasmanında da Manisalı sporcular önemli dereceler elde etti. 200 metre Flying Sprint kategorisinde Hilal Kaymaz U13 kadınlarda Türkiye birincisi, Berkay İlikhan U13 erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. ITT genel klasmanında Hilal Kaymaz U13 kadınlarda ikinci, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda üçüncü sırada yer aldı. Scratch genel klasmanında ise Hilal Kaymaz U13 kadınlarda birinciliği, İlknur Buğlem Karataş U15 kadınlarda üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 45 sitede yayınlandı.
YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı: Özgür Özel geçerli oyların tamamını aldı

YENİ Parti'de genel başkanlık ön seçimi tamamlandı! İşte sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev’den kol kola kardeşlik pozu
Esenler'de tartıştığı sürücüyü 'gırtlağını keserim' diyerek tehdit eden şüpheli yakalandı

Trafikte kan donduran tehdit! Emniyete böyle götürüldü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan kulüp rekoru

Galatasaray'dan kulüp rekoru!
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak

Aliyev, Türkiye'deki tarihi zirveyle ilgili kararını verdi
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

Erdoğan ile Aliyev'in bu hareketi tüm salonu ayağa kaldırdı
Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı! Pilot yara almadan kurtuldu

Çatalca'da eğitim uçağı pistten çıktı
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber: Yeni film serinin sonu olacak

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber!

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Gazze'de yürek yakan manzara! 70 bin çadırı su bastı12

Çaresizliğin fotoğrafı!