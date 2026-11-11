Konya Halkapınar'da elektrik akımına kapılan işçinin cenazesi toprağa verildi

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Konya'nın Halkapınar ilçesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

Ereğli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Ali Köker'in (29) cenazesi, Büyükdoğan Mahallesi'ne getirildi.

Köker'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Büyükdoğan Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Dün, Halkapınar-İvriz kara yolunda elektrik hattı döşeme ve direk kaydırma çalışması yapan iki işçi elektrik akımına kapılmış, ağır yaralanan Ali Köker kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA