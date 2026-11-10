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Konya Karapınar'da minibüsün çekiciye çarptığı kazada 8 kişi yaralandı

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Konya Karapınar'da minibüsün çekiciye çarptığı kazada 8 kişi yaralandı
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Konya Karapınar'da minibüsün çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında minibüs sürücüsü ve 2'si çocuk 7 kişi var; ilk müdahalenin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaralı tedavi altına alındı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar-Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Karapınar ilçesi istikametine seyir halinde bulunan İ.A. yönetimindeki 63 ALR 684 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen R.Ç. idaresindeki 42 ALF 724 plakalı çekiciye bağlı yarı römorka arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü İ.A. ve 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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