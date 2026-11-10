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Atatürk, Konya'da vefatının 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı

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Atatürk, Konya'da vefatının 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı
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Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Saat 09.05'te sirenler çalarken törendekiler ve kentteki vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

KONYA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Konya'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası için Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene katılan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alana geldi. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte araçlarından inenler, kaldırımda yürüyenler, otobüs duraklarındaki vatandaşlar da Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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