Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Konya Kulu'da okula giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Kulu'da okula giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Kulu'da okula giderken otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk için kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı; inceleme sürüyor.

KONYA'nın Kulu ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ecrin Ebrar S. (9), yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'nde meydana geldi. Okula gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen, Merkez İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Ebrar S.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yere yığılan Ercin Ebrar S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

COP31 bugün Antalya'da başlıyor! Dünyanın geleceği masaya yatırılacak: İşte ilk günün gündemi

Dünyanın kalbi burada atıyor! İnsanlığın kaderi şekillenecek
Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var

Türkiye'de çekildi! Bu fotoğraf karesine büyük tepki var
Vincenzo Italiano'dan taraftarın yüreğine su serpen sözler: Bunu çözeceğiz

Kesin ve net konuşarak taraftarın yüreğine su serpti: Bunu çözeceğiz
Korkulan oldu! ABD ile gerilim sürerken İran'da art arda patlama sesleri

Korkulan oldu! Patlama sesleri art arda geldi
Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye

Bakan Çiftçi'den nikah şahidi olduğu genç çifte dikkat çeken tavsiye
e-Devlet'te işlem yapmayan öğrenciler dikkat! Son 2 gün

Bu haberi duyan e-Devlet'e akın edecek
Vlahovic'ten Trossard'a esprili teşekkür

Yaptığı asistlerin karşılığını böyle verecekmiş