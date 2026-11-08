Konya'da ekimde polis bölgesinde 1653 kaza oldu, 8 kişi hayatını kaybetti

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Konya'da ekim ayında polis bölgesinde bin 653 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 171 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Ekim Ayı Trafik İstatistik Bülteni yayınlandı. Buna göre Konya'da polis ekiplerinin sorumluluk bölgesinde ekim ayında toplam bin 653 kaza meydana gelirken, bunlardan 811'i ölümlü-yaralamalı, 842'si maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 8 kişi hayatını kaybederken, bin 171 kişi yaralandı.

Konya'da bu yılın ilk 10 ayında ise polis sorumluluk bölgesinde 7 bin 771 ölümlü-yaralamalı, 8 bin 750 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 47 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 726 kişi yaralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı