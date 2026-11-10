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Konya'da mahkeme bebeği çöp konteyneri yanına bırakan 2 sanığa 15'er yıl hapis verdi

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Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin davada 2 sanığa 'çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. Davada yargılanan 1 sanık beraat etti.

Konya'da yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanına bırakılmasına ilişkin yargılanan 2 sanığa "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar M.Y.O. ve S.G.N. ile tutuksuz sanık R.O. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya dahil olurken, taraf avukatları hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, M.Y.O. ile R.O'yu "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı.

S.G.N'nin ise beraatine karar verildi.

Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Eren Sokak'ta 27 Temmuz 2025'te yeni doğan bebeğin çöp konteynerinin yanında bulunmasının ardından 3 sanık gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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