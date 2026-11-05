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Konya Meram'da husumet kavgasında 2 kişi silahla bacağından vuruldu

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Konya Meram'da husumet kavgasında 2 kişi silahla bacağından vuruldu
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Konya'nın Meram ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla bacağından yaralandı. Yaralılar Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'da husumetli şahıslar arasında çıkan kavgada 2 kişi tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine gelerek M.S.Ş. (26) ve D.Ö. (20) ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken şüpheli şahıs yanında bulunan tabancayla M.S.Ş. ile D.Ö.'yü bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli şahıs polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla yakaladı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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