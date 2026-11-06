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Konya Çumra'da operasyonda 2 kilo 226 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Konya Çumra'da operasyonda 2 kilo 226 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Konya'nın Çumra ilçesinde polisin bir ikamette yaptığı aramada 2 kilo 226 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 3 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan adli mercilere sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Çumra ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Çumra ilçesinde bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada toplam; 2 kilo 226 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 3 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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