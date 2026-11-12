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Konya Akşehir'de 13 bin 820 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı

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Konya Akşehir'de 13 bin 820 kilogram tütün ele geçirilen operasyonda 2 zanlı tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda Adıyaman'dan İzmir'e giden tırda 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman'dan İzmir'e giden bir tırı durdurdu.

Yapılan aramalarda çuvallar içerisinde 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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