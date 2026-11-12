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Konya Akşehir'de tırda 13 bin 820 kilogram yaprak tütün ele geçirildi, 2 tutuklandı

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Konya Akşehir'de tırda 13 bin 820 kilogram yaprak tütün ele geçirildi, 2 tutuklandı Haber Videosunu İzle
Konya Akşehir'de tırda 13 bin 820 kilogram yaprak tütün ele geçirildi, 2 tutuklandı
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Konya Akşehir'de Adıyaman'dan İzmir'e seyreden tır durduruldu; araçta 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırda 13 bin 820 kilogram yaprak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli tutukladı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Konya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Adıyaman'dan İzmir'e seyreden tır, Akşehir ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 13 bin 820 kilogram kıyılmamış yaprak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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