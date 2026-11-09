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Konya Çumra'da Konya Şeker'in eski çalışanlarından 11 kişi tutuklandı

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Konya Çumra'da Konya Şeker'in eski çalışanlarından 11 kişi tutuklandı Haber Videosunu İzle
Konya Çumra'da Konya Şeker'in eski çalışanlarından 11 kişi tutuklandı
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Konya Çumra'da Konya Şeker'in eski çalışanlarından 11 kişi, örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik ve mal varlığı değerlerini aklama suçlarından tutuklandı. Operasyonda 26 milyon 450 bin TL değerinde 16 gayrimenkul ve 16 araca el konuldu.

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği tespit edilen 11 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Konya ili Çumra ilçesinde faaliyet gösteren Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bölge Müdürlüğü'nün eski çalışanlarından 11 şahsın, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işledikleri tespit edildi. Söz konusu suçlara yönelik 3 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklandı. Operasyon kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde; toplam 26 milyon 450 bin TL değerinde 16 adet gayrimenkul ve 16 adet araca, şüphelilere ait, toplam 1 milyar 286 milyon 555 bin 532 TL hesap hareketliliği bulunduğu tespit edilen 214 banka hesabına el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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