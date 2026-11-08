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Konya Meram'da mesleki eğitim merkezinde parlama, 4 öğrenci ve 1 öğretmeni yaraladı

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Konya Meram'daki Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde uygulamalı eğitim sırasında fırın alanında gaz birikmesiyle parlama meydana geldi. Olayda 1 öğretmen ve 4 öğrenci hafif yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, soruşturma sürüyor.

Konya'nın Meram ilçesinde Meram Mesleki Eğitim Merkezi'nde uygulama eğitimi alan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, fırın alanında yaşanan parlama sonucu yaralandı.

Ateşbazı Veli Mahallesi'nde bulunan Merkez'de, Yiyecek Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin uygulamalı eğitimi sırasında fırın alanında gaz birikmesi sonucu parlama meydana geldi.

Olayda, 1 öğretmen ve 4 öğrenci hafif yaralandı.

Yaralalılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA
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