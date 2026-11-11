Konya Halkapınar'da elektrik akımına kapılan işçilerden biri öldü, biri yaralandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki yol genişletme çalışmaları kapsamında elektrik direklerinin yerinin değiştirilmesi ve hat döşeme işlemleri sırasında kaza yaşandı. Elektrik dağıtım firması MEDAŞ'a bağlı özel bir firmada görevli iki işçi, çalışma esnasında elektrik akımına kapıldı. Kazada Ali Köker hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda hayatını kaybeden Ali Köker'in cenazesi ise Halkapınar ilçesi Karayusuflu Mahallesi Mezarlığında öğlen kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı