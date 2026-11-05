Konya Kulu'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam bahçede ölü bulundu

Konya Kulu'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam bahçede ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Konya'nın Kulu ilçesinde Ömeranlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam, evinin bahçesinde kardeşi tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık personelinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen adamın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu.
Ömeranlı Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eve giren sağlık personelince yapılan kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: AA