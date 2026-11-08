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Konya Meram'da fırıncılık sınavında gaz sıkışmasıyla parlama oldu, 5 kişi yaralandı

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Konya Meram'da fırıncılık sınavında gaz sıkışmasıyla parlama oldu, 5 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Konya Meram'da fırıncılık sınavında gaz sıkışmasıyla parlama oldu, 5 kişi yaralandı
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Konya Meram'daki mesleki eğitim kurumunda fırıncılık sınavı sırasında fırın açılmaya çalışılırken gaz sıkışması nedeniyle parlama meydana geldi. Olayda 3 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da bir mesleki eğitim kurumunda yapılan sınav sırasında fırının açılmaya çalışıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle parlama meydana geldi. Olayda 3 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.

Olay, merkez Meram ilçesi Ateşbaz-ı Veli Mahallesi Toros Sokak'ta bulunan bir mesleki eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasta ve fırıncılık alanıyla ilgili sınav gerçekleştirilirken, fırının açıldığı anda gaz sıkışması nedeniyle parlama yaşandı. Parlama sonucu 3 öğrenci ve 2 öğretmenin vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda polis ekipleri kurs merkezinde güvenlik önlemi alırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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