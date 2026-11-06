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Konya Kulu'da yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam evinin bahçesinde ölü bulundu

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Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam, müstakil evinin bahçesinde kardeşi tarafından hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin ölümünü belirlediği adamın cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde yalnız yaşayan 79 yaşındaki adam, evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde yalnız yaşayan Halil Demirel, eve gelen kardeşi Mehmet Demirel tarafından bahçede hareketsiz halde bulundu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın Cumhuriyet Savcısına bildirilmesinin ardından Demirel'in cenazesi, otopsi işlemleri için Ömeranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada savcılık talimatıyla gerçekleştirilen işlemlerin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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