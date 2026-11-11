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Ziya Altunyaldız COP31 oturumunu yönetecek, Fatih Birol da konuşacak

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AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, COP31 kapsamında düzenlenecek panelde iklim diplomasisi ve yeşil finansman oturumunu yönetecek. Oturumda Fatih Birol, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu konuşacak.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, "İklim Diplomasisi ve Yeni Jeoekonomik Düzen Sanayi, Ticaret ve Yeşil Finansman" başlıklı oturumu yönetecek.

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklamada, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) kapsamında düzenlenecek panelde, iklim diplomasisi ile küresel jeoekonomik düzen arasındaki ilişkinin ele alınacağını duyurdu.

"İklim Diplomasisi ve Yeni Jeoekonomik Düzen Sanayi, Ticaret ve Yeşil Finansman" başlıklı oturumda, yeşil dönüşümün küresel ekonominin farklı boyutlarıyla değerlendirileceğini vurgulayan Altunyaldız, panelin uluslararası enerji ve ticaret diplomasisinin önde gelen isimlerini aynı masada buluşturacağını aktardı.

Altunyaldız, oturumda Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Kutluhan Taşkın, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) İklim ve Enerji Güvenliği Özel Temsilcisi Anthony Agotha konuşmacı olarak yer alacağını bildirdi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının bu liderliğin ve uluslararası sorumluluk üstlenme iradesinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Altunyaldız, zirvenin iklim diplomasisinde yeni bir uygulama döneminin başlangıcı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA
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